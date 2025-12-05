大家來寫書／黃思義《天涯淪落人》戰火中的逃難者

作者黃思義。

《天涯淪落人》是繼《重續未了緣》、《春夢了無痕》、《離人無語月無聲》之後的第四部作品。分為兩大部分：上半部為散文集，收錄了「故事」、「家庭」、「越南 鱗爪」、「美國點滴」等專題，著墨越戰的後遺症。下半部是詩集《盡在不言中》，描繪現實生活和社會百態。

我的父母因第二次世界大戰，從中國廣東逃難到越南。我在越南的烽火中長大，因此對逃難有著刻骨銘心的體驗。經歷過戰火蹂躪的人，無不期盼安居樂業的生活。然而，越戰結束後，老百姓迎來的並非太平盛世，而是再次被推入水深火熱的深淵。許多家庭因此家破人亡、流離失所，淪落天涯。

我深知，無論何時何地，老百姓永遠是無辜的犧牲者。面對殘酷的現實，我們能做的，唯有珍惜眼前所擁有，因為活著，就是上蒼莫大的恩賜。書中的故事，闡明了一個不變的定律：世間萬事，皆需付出同等的代價，一切皆是因緣際會，冥冥中自有安排。

這次特別推出我的詩集，希望能帶給大家不同的感受。我不敢自詡為詩人，只希望能用平易近人、淺切通俗的措辭，以寫實的風格與擬人化的手法，刻畫人性最真實的面貌，達到弦外之音，點到為止的境界，與讀者產生共鳴。