快訊

大家來寫書／黃思義《天涯淪落人》戰火中的逃難者

黃思義
作者黃思義。
《天涯淪落人》是繼《重續未了緣》、《春夢了無痕》、《離人無語月無聲》之後的第四部作品。分為兩大部分：上半部為散文集，收錄了「故事」、「家庭」、「越南鱗爪」、「美國點滴」等專題，著墨越戰的後遺症。下半部是詩集《盡在不言中》，描繪現實生活和社會百態。

我的父母因第二次世界大戰，從中國廣東逃難到越南。我在越南的烽火中長大，因此對逃難有著刻骨銘心的體驗。經歷過戰火蹂躪的人，無不期盼安居樂業的生活。然而，越戰結束後，老百姓迎來的並非太平盛世，而是再次被推入水深火熱的深淵。許多家庭因此家破人亡、流離失所，淪落天涯。

我深知，無論何時何地，老百姓永遠是無辜的犧牲者。面對殘酷的現實，我們能做的，唯有珍惜眼前所擁有，因為活著，就是上蒼莫大的恩賜。書中的故事，闡明了一個不變的定律：世間萬事，皆需付出同等的代價，一切皆是因緣際會，冥冥中自有安排。

這次特別推出我的詩集，希望能帶給大家不同的感受。我不敢自詡為詩人，只希望能用平易近人、淺切通俗的措辭，以寫實的風格與擬人化的手法，刻畫人性最真實的面貌，達到弦外之音，點到為止的境界，與讀者產生共鳴。

最後，感謝各位，也特別感謝世界日報對我的支持！謝謝大家。

天涯淪落人。
越南 世界日報

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生
字裡行間的溫度
越南難民來寫書
菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與
路透：鴻海子公司富山科技擬在越南擴產
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
