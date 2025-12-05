我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

大家來寫書／蔡源佑《長壽的足跡》達觀一輩子

蔡源佑
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者蔡源佑。
作者蔡源佑。

世界日報開闢的讀者出書的平台已多年，幫助讀者進行文章審核，文字修飾，設計封面，印刷出版，對讀者幫助很大，我更受益匪淺。世界日報是讀者的良師益友，更是我的指導老師。在老師的幫助與指導下，我每年出版一冊，至今已出版的書共有9冊，在此向老師致敬與衷心感謝。

今年的書名是「長壽的足跡」，將我在九旬有餘的人生道上走過的路程介紹給大家，共享長壽的經歷。並祝福世界日報的讀者長命百歲，健康幸福。長壽其實很簡單，就是「長壽之道，喜樂人生」。

人生只有兩件大事：一是學習，一是工作。學習是一輩子的事，工作只在人生的青壯年時期即20歲至65歲之間。要永遠保持樂觀心態，面對生活、學習、工作中的困難，克服困難就轉化為喜樂。我退休後學會當農民，進行農耕和筆耕，並堅持天天運動，避免老年癡呆。現在思維清析，眼明耳聰，駕駛汽車自如，能上高速。家園鳥語花香，果樹滿園，蔬果飄香。

我從事水利水電設計工作、野外查勘、現場規劃、室內設計，生活比較辛苦。但我堅持苦中作樂，助人為樂，知足常樂，……我的一生是喜樂人生。大學時期同學不叫我老蔡，而是叫我的外號「達觀」，它跟隨我一輩子。唐代名醫孫思邈說「長樂壽自高」，我用行動證明了孫醫生的名言和聖經上所說的「喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯乾」。

祝世界日報全體工作人員和讀者天天喜樂，幸福，健康，長命百歲！

長壽的足跡。
長壽的足跡。

世界日報 退休

上一則

AIFG、DFSL合併 強化佈局全美華人保險理財

下一則

大家來寫書／謝協清《廟行鎮血戰風雲》遙念戰役

延伸閱讀

字裡行間的溫度

字裡行間的溫度
越南難民來寫書

越南難民來寫書
菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與

菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與
我與世界周刊的奇遇

我與世界周刊的奇遇
一份報紙，半生心曲

一份報紙，半生心曲
我為世界日報翻譯

我為世界日報翻譯

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...