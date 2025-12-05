大家來寫書／蔡源佑《長壽的足跡》達觀一輩子

作者蔡源佑。

世界日報 開闢的讀者出書的平台已多年，幫助讀者進行文章審核，文字修飾，設計封面，印刷出版，對讀者幫助很大，我更受益匪淺。世界日報是讀者的良師益友，更是我的指導老師。在老師的幫助與指導下，我每年出版一冊，至今已出版的書共有9冊，在此向老師致敬與衷心感謝。

今年的書名是「長壽的足跡」，將我在九旬有餘的人生道上走過的路程介紹給大家，共享長壽的經歷。並祝福世界日報的讀者長命百歲，健康幸福。長壽其實很簡單，就是「長壽之道，喜樂人生」。

人生只有兩件大事：一是學習，一是工作。學習是一輩子的事，工作只在人生的青壯年時期即20歲至65歲之間。要永遠保持樂觀心態，面對生活、學習、工作中的困難，克服困難就轉化為喜樂。我退休 後學會當農民，進行農耕和筆耕，並堅持天天運動，避免老年癡呆。現在思維清析，眼明耳聰，駕駛汽車自如，能上高速。家園鳥語花香，果樹滿園，蔬果飄香。

我從事水利水電設計工作、野外查勘、現場規劃、室內設計，生活比較辛苦。但我堅持苦中作樂，助人為樂，知足常樂，……我的一生是喜樂人生。大學時期同學不叫我老蔡，而是叫我的外號「達觀」，它跟隨我一輩子。唐代名醫孫思邈說「長樂壽自高」，我用行動證明了孫醫生的名言和聖經上所說的「喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯乾」。

祝世界日報全體工作人員和讀者天天喜樂，幸福，健康，長命百歲！