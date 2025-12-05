我的頻道

大家來寫書／林燁《殊途同歸三部曲》為戰爭狂人設戒

林燁
作者林燁。
我是農民的女兒，上世紀中葉我出生在中國湖南省張家界市一個殷實的農家。吸天地之靈氣和日月之精華，經自然和政治之風雨長大成人。人生命運不濟，養老扶幼疲於奔命。60歲後開始學習寫作。用平和的心態白描的手法探索人性。近八年完成了長篇小說「殊途同歸三部曲」書稿。在世界日報報社工作人員的辛勤勞作下，我的拙作終於成書。在此衷心感謝世界日報報社工作人員為我出書付出的辛勞。

此書寫了某地芸芸眾生半個多世紀的眾生相和他們的心路歷程。頌揚了人性的真善美；鞭笞了人性的假醜惡。

當今世界戰爭狂人正在用戰爭毀滅人類的物質家園，殺戮無辜的平民，讓百姓流離失所，苦不堪言。一些利己主義者正在毀壞人類的精神家園，他們巧取豪奪，貪汙腐敗，坑蒙拐騙。國與國、人與人之間毫無信任可言。滿世界都存在信任危機，人類的精神家園烏煙瘴氣。

戰爭狂人和精緻的利己主義者是有罪的，文學作品不應該為他們唱讚歌，如若唱了就與他們同罪。我們要為那些為人類的物質文明和精神文明做出貢獻的人和事大唱讚歌；為那些戰爭狂人和精緻的利己主義者設戒，讓這個世界更美好。

殊途同歸三部曲。
