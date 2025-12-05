大家來寫書／林燁《殊途同歸三部曲》為戰爭狂人設戒

作者林燁。

我是農民的女兒，上世紀中葉我出生在中國湖南省張家界市一個殷實的農家。吸天地之靈氣和日月之精華，經自然和政治之風雨長大成人。人生命運不濟，養老扶幼疲於奔命。60歲後開始學習寫作。用平和的心態白描的手法探索人性。近八年完成了長篇小說「殊途同歸三部曲」書稿。在世界日報 報社工作人員的辛勤勞作下，我的拙作終於成書。在此衷心感謝世界日報報社工作人員為我出書付出的辛勞。

此書寫了某地芸芸眾生半個多世紀的眾生相和他們的心路歷程。頌揚了人性的真善美；鞭笞了人性的假醜惡。

當今世界戰爭狂人正在用戰爭毀滅人類的物質家園，殺戮無辜的平民，讓百姓流離失所，苦不堪言。一些利己主義者正在毀壞人類的精神家園，他們巧取豪奪，貪汙腐敗，坑蒙拐騙。國與國、人與人之間毫無信任可言。滿世界都存在信任危機，人類的精神家園烏煙瘴氣。