大家來寫書／許耀楠《鷹眼集》文字揭示現實

作者許耀楠。

這本《鷹眼集》，收錄了我近年在《世界日報 ．世界論壇》、《聯合早報》、《鏡報》以及《福州畫報》等刊物上發表的政論文章、散文與詩作。能將多年對中美關係、中國改革與台海局勢的思索匯集成冊，與讀者分享，既是欣慰，也是感恩。

當我決定將這些文章整理出版時，心裡其實並不輕鬆。有人批評我筆下的文字對中國不夠「友好」，缺乏所謂的「正能量」，甚至被指「不愛國」。面對這樣的評價，我選擇不辯、不爭。因為我始終相信，真誠的文字不為討好誰而存在，它的價值在於揭示現實、啟發思考。

然而，我也常自問：一個在中國生活過半生、在體制內外都有經歷的人，是否應該對這片土地多一些理解與包容？畢竟，那是生我、養我的地方。這種情感的糾結與理性的掙扎，一直影響著我的寫作，也讓我對中國的發展保持既熱愛又警醒的目光。