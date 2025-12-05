大家來寫書／李元平《德州文史彙編》歷史成為生活
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州文史彙編這是繼「你所不知道的德州」及「德州二三事」之後德州相關的一些資料，編輯成書，有人說德州是文化沙漠，多年來覺得德州對歷史的保存做得非常的好，編輯這些書，純粹是自己的喜好，也可以說是只為了自我感覺良好，其他都不及計之！
在德州住了40多年，他鄉變故鄉，當更了解德州之後，喜愛德州的歷史也慢慢在社區成長，例如本地的台灣松年學院帶領學員做了多次的德克薩斯共和國之旅，加上個人喜好，休士頓、奧斯汀、聖安東尼奧及達拉斯、Huntsville、西哥倫比亞市、Gonzalez…這些和德克薩斯共和國相關的大城小鎮，都成了外國、外州親朋好友或是團體來訪德州的旅遊景點，當你對德州更了解時，這些和德州歷史相關的景點成了思古幽情，寓旅遊和教育於一體。德州的歷史成了大家生活的一部分，但更深的層面如歷任德州州長，德克薩斯共和國的歷史，1861年到1865年德州在內戰的影響，在這多元種族交流的地方，德國城的特色，波蘭人的香腸，捷克人的kolache, TexMex 的食物，加上德州知名的BBQ、德州的牛排，每一樣都是可圈可點，和它的歷史發展相輝應，能不愛德州？
上一則
大家來寫書／許耀楠《鷹眼集》文字揭示現實
下一則
FB留言