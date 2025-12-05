大家來寫書／李元平《德州文史彙編》歷史成為生活

作者李元平。

德州 文史彙編這是繼「你所不知道的德州」及「德州二三事」之後德州相關的一些資料，編輯成書，有人說德州是文化沙漠，多年來覺得德州對歷史的保存做得非常的好，編輯這些書，純粹是自己的喜好，也可以說是只為了自我感覺良好，其他都不及計之！