我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

大家來寫書／李元平《德州文史彙編》歷史成為生活

李元平
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者李元平。
作者李元平。

德州文史彙編這是繼「你所不知道的德州」及「德州二三事」之後德州相關的一些資料，編輯成書，有人說德州是文化沙漠，多年來覺得德州對歷史的保存做得非常的好，編輯這些書，純粹是自己的喜好，也可以說是只為了自我感覺良好，其他都不及計之！

在德州住了40多年，他鄉變故鄉，當更了解德州之後，喜愛德州的歷史也慢慢在社區成長，例如本地的台灣松年學院帶領學員做了多次的德克薩斯共和國之旅，加上個人喜好，休士頓、奧斯汀、聖安東尼奧及達拉斯、Huntsville、西哥倫比亞市、Gonzalez…這些和德克薩斯共和國相關的大城小鎮，都成了外國、外州親朋好友或是團體來訪德州的旅遊景點，當你對德州更了解時，這些和德州歷史相關的景點成了思古幽情，寓旅遊和教育於一體。德州的歷史成了大家生活的一部分，但更深的層面如歷任德州州長，德克薩斯共和國的歷史，1861年到1865年德州在內戰的影響，在這多元種族交流的地方，德國城的特色，波蘭人的香腸，捷克人的kolache, TexMex 的食物，加上德州知名的BBQ、德州的牛排，每一樣都是可圈可點，和它的歷史發展相輝應，能不愛德州？

德州文史彙編。
德州文史彙編。

德州 波蘭 牛排

上一則

大家來寫書／許耀楠《鷹眼集》文字揭示現實

下一則

清潔空氣車輛貼紙失效 多人單駕HOV道遭罰

延伸閱讀

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖
法官禁遣返 19歲女大生被捕48小時後就被送回宏都拉斯

法官禁遣返 19歲女大生被捕48小時後就被送回宏都拉斯
德州民主黨聯邦眾議員庫維拉夫婦被控賄賂 川普突特赦 民主黨支持

德州民主黨聯邦眾議員庫維拉夫婦被控賄賂 川普突特赦 民主黨支持
涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦

涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...