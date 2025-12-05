我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

第15屆「大家來寫書」發表 14本著作盡述他鄉歸屬感

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
新書作者與世界日報社長于趾琴（右三）愉快留影。（記者楊青╱攝影）
新書作者與世界日報社長于趾琴（右三）愉快留影。（記者楊青╱攝影）

世界日報讀者出版活動「大家來寫書」第十五屆新書發表會，5日在洛杉磯世界日報大樓舉行。來自全美不同地區的五十多親友聆聽作者們的創作心路。至今，該活動已為372位作者、出版348本著作。

來自加州和全美各地的新書作者和家人以及南加州文友6日歡聚世界日報，共慶第14屆「...
來自加州和全美各地的新書作者和家人以及南加州文友6日歡聚世界日報，共慶第14屆「大家來寫書」新書發表。（記者楊青／攝影）

「大家來寫書」始於2011年，是世界日報為讀者完成出書心願的服務活動，世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，盼藉由華人移民寫書活動，保持華人的文化和語言；通過每一位移民獨一無二的經歷，分享華人移民奮鬥歷程中的挑戰以及克服困難的經驗，幫助新移民找到在異國他鄉的歸屬感。

本屆共有14位作者帶著他們的14本新作參加，且與歷屆活動作者們一樣都帶來多元的故事，豐富這個創作平台，為華文世界添加鮮麗筆墨。

年逾九旬的蔡源佑是「大家來寫書」常客，每年出版一冊，至今已有9本著作。今年帶來新作品「長壽的足跡」，他的長壽為新作背書，極具說服力。

台灣大學電機系畢業的羅吉原自2018年起，由大家來寫書出版了「北美生活小品文集」前三集，這次匯集自2023年8月迄今寫的48篇文章，出版了第四集。

在南加州一所高中任教多年的黃思義，「天涯淪落人」是繼他「重續未來緣」、「春夢了無痕」、「離人無語月無聲」系列的第四部作品。這次特別推出詩集，希望能帶給大家不同的感受。

作者李元平「德州文史彙編」是繼「你所不知道的德州」及「德州二三事」之後，在德州各地參觀歷史古蹟和景點時收集的解說資料，及閱讀德州歷史相關文章後，整理而成。

許耀楠「鷹眼集」以在中國公務員十年的經歷，及移民美國近距離觀察多元文化對美國政治經濟的影響，思考中美兩個大國競逐，有深刻的體驗和感悟。把多年來對這個世界的觀察，思考、判斷的筆耕成果彙編成集與讀者分享。

筆名浮雲遊子的「南方往事」，記述一段刻骨銘心的往事，無悔的青春，溫馨的記憶，更有一段軍營裡的兄弟情，一段同性之間的愛與情。「愛，是不會忘記的。那是我和他之間的故事，它屬於那個久遠的年代」。

劉輝「兩個美國與六個中國」 提出了一個大膽的全球變革願景。它審視了美國內部保守派和自由派之間日益加劇的意識形態分歧，並指出中國也可能面臨類似的內部分裂。預測中國共產黨垮台後，將崛起六個獨立的聯邦共和國。

「兩岸三代情」作者王莉民早年從國共內戰撤退台灣，後移民美國，再重回大陸創業。作者以小說形式，寫盡家族三代的兩岸親情、夫妻生活、親子祖孫關係、親戚往來、朋友互動、中美教育差異、創業的不易。

寫下「治療高齡女性不孕症中醫秘方」 的王賦冰曾任中國北京301醫院（解放軍總醫院）西醫外科主任醫師，北京中醫大學研習中醫，赴美後取得加州中醫執照。她分享西醫臨床有效治療不孕經驗與處方，造福世界人類。

不同於抒寫生活和情緒，謝協清的「廟行鎮血戰風雲」研究一些當代及近代的原始資料，尤其是不限於中文材料而著重於有代表性的、國際性的原料。綜合分析相對比較，說明一個比較完整的1932年一二八上海事件的真相及其影響。

今年其他作品，作者們也分享他們創作的過程，分述於下方的版面中。

世界日報歡迎新作品和更多的故事。詳情可以電郵[email protected]或電話323-268-4892 分機291查詢。

世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青／...
世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青／攝影）

世界日報「大家來寫書」開啟第14屆徵集活動。（本報檔案照）
世界日報「大家來寫書」開啟第14屆徵集活動。（本報檔案照）

世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青／...
世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青／攝影）

移民 德州 世界日報

上一則

大家來寫書／浮雲遊子《南方往事》軍營裡的兄弟情

下一則

自駕貨運大卡車 加州將上路測試

延伸閱讀

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖
告別冬季癢 中醫3招改善體質

告別冬季癢 中醫3招改善體質
字裡行間的溫度

字裡行間的溫度
越南難民來寫書

越南難民來寫書
菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與

菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與
我與世界周刊的奇遇

我與世界周刊的奇遇

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...