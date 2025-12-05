第15屆「大家來寫書」發表 14本著作盡述他鄉歸屬感

新書作者與世界日報社長于趾琴（右三）愉快留影。（記者楊青╱攝影）

世界日報 讀者出版活動「大家來寫書」第十五屆新書發表會，5日在洛杉磯世界日報大樓舉行。來自全美不同地區的五十多親友聆聽作者們的創作心路。至今，該活動已為372位作者、出版348本著作。

「大家來寫書」始於2011年，是世界日報為讀者完成出書心願的服務活動，世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，盼藉由華人移民 寫書活動，保持華人的文化和語言；通過每一位移民獨一無二的經歷，分享華人移民奮鬥歷程中的挑戰以及克服困難的經驗，幫助新移民找到在異國他鄉的歸屬感。

本屆共有14位作者帶著他們的14本新作參加，且與歷屆活動作者們一樣都帶來多元的故事，豐富這個創作平台，為華文世界添加鮮麗筆墨。

年逾九旬的蔡源佑是「大家來寫書」常客，每年出版一冊，至今已有9本著作。今年帶來新作品「長壽的足跡」，他的長壽為新作背書，極具說服力。

台灣大學電機系畢業的羅吉原自2018年起，由大家來寫書出版了「北美生活小品文集」前三集，這次匯集自2023年8月迄今寫的48篇文章，出版了第四集。

在南加州一所高中任教多年的黃思義，「天涯淪落人」是繼他「重續未來緣」、「春夢了無痕」、「離人無語月無聲」系列的第四部作品。這次特別推出詩集，希望能帶給大家不同的感受。

作者李元平「德州 文史彙編」是繼「你所不知道的德州」及「德州二三事」之後，在德州各地參觀歷史古蹟和景點時收集的解說資料，及閱讀德州歷史相關文章後，整理而成。

許耀楠「鷹眼集」以在中國公務員十年的經歷，及移民美國近距離觀察多元文化對美國政治經濟的影響，思考中美兩個大國競逐，有深刻的體驗和感悟。把多年來對這個世界的觀察，思考、判斷的筆耕成果彙編成集與讀者分享。

筆名浮雲遊子的「南方往事」，記述一段刻骨銘心的往事，無悔的青春，溫馨的記憶，更有一段軍營裡的兄弟情，一段同性之間的愛與情。「愛，是不會忘記的。那是我和他之間的故事，它屬於那個久遠的年代」。

劉輝「兩個美國與六個中國」 提出了一個大膽的全球變革願景。它審視了美國內部保守派和自由派之間日益加劇的意識形態分歧，並指出中國也可能面臨類似的內部分裂。預測中國共產黨垮台後，將崛起六個獨立的聯邦共和國。

「兩岸三代情」作者王莉民早年從國共內戰撤退台灣，後移民美國，再重回大陸創業。作者以小說形式，寫盡家族三代的兩岸親情、夫妻生活、親子祖孫關係、親戚往來、朋友互動、中美教育差異、創業的不易。

寫下「治療高齡女性不孕症中醫秘方」 的王賦冰曾任中國北京301醫院（解放軍總醫院）西醫外科主任醫師，北京中醫大學研習中醫，赴美後取得加州中醫執照。她分享西醫臨床有效治療不孕經驗與處方，造福世界人類。

不同於抒寫生活和情緒，謝協清的「廟行鎮血戰風雲」研究一些當代及近代的原始資料，尤其是不限於中文材料而著重於有代表性的、國際性的原料。綜合分析相對比較，說明一個比較完整的1932年一二八上海事件的真相及其影響。

今年其他作品，作者們也分享他們創作的過程，分述於下方的版面中。

世界日報歡迎新作品和更多的故事。詳情可以電郵[email protected]或電話323-268-4892 分機291查詢。

世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青／攝影）

世界日報「大家來寫書」開啟第14屆徵集活動。（本報檔案照）