大家來寫書／「登高築夢」

「登高築夢」封面

現實生活中，雖因年事漸高。無法自由自在地登高遠眺，但隨著心底那一串雲不知處的階梯，作者依然穩紮穩打地步步向上，行得越高，看得越遠，並逐漸朝「欲窮千里目，更上一層樓」的境界邁進，此為《登高築夢》書名之由來。

作者曾於三年前出版回憶錄上部《溢彩流光》。與之相比，《登高築夢》雖仍屬回憶錄，但其主軸已由作者個人延伸至周圍的人、事、物。本書仍採用中英雙語，以應多元社區之需。中文部分的15個篇章，包括作者的成長之路、幼時即啟蒙受教的書法藝術、不惑之年方積極投入的聲樂演練，以及社團管理、細說場務、耆老心聲、詢醫問藥等首度囊括在拙作中的篇章，期能為讀者帶來全新的感受。

英文部分的重點篇章如《攜手公益你我他》，它強調團隊精神的重要性，同時，藉專訪數位社區楷模，與讀者分享他們的豐富閱歷。《多元化暨包容性》闡述了作者跨越75載，從《省籍互動》到《族裔融合》的心路歷程。《深耕社區無疆界》不僅鼓勵吾等關懷社區，且更能逐步將視野拓展至加州 以外的世界。本書最終章為《服務加大悅滿心》，記述了作者自1998起服務洛加大 的經歷與心得。

衷心感謝世界日報 《大家來寫書》團隊多日來的指導協助。此外，多位社區賢達暨家人的熱情相挺