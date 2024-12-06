大家來寫書／「夢回興凱湖」

「夢回興凱湖」封面

作者：郭永星

悉知《夢回興凱湖》新書在今天出版，十分高興，感謝《世界日報 》《大家來寫書》編輯部的鼎力相助和支持，感謝何羽君和許文道戰友的精心策劃及編撰工作，使《夢回興凱湖》一書得以順利出版。

半個多世紀前的那場「上山下鄉」運動，使我們在興凱湖相識，並在那裏生活工作，結下了深厚的友誼。後來，又各自返城，回到自己的家鄉，開始了新的生活。我們這一代，經歷的事情，走過的路，似乎要比現在的常人更加崎嶇和更加複雜一些，遇到的困難和煩惱事情似乎也更多一些，好在我們有過那段興凱湖的生活經歷，已經養成了堅韌不拔和不畏困難的精神及毅力，使之化險為夷，轉危為安。如今，我們都已退休 ，亦步入耄耋之年，享受著兒孫繞膝，頤養天年的幸福生活。

作者：何羽君

閒暇之餘，我會常常一個人坐在那裏「發呆」，會想著這一生所走過的路和做過的事，雖然許多事都已淡忘了，然而唯獨在興凱湖的這段經歷，卻記憶猶新，歷歷在目，不能釋懷，想著曾經一起「屯墾戍邊」的戰友，想著我們一起春播秋收的繁忙場景，想著奔騰不息，浩瀚無垠，美麗的興凱湖……。

值時至此，再次謝謝《世界日報》的《大家來寫書》編輯部，謝謝何羽君和許文道老戰友，謝謝你們的辛勤付出和熱情支持，願《世界日報》越辦越好，願世界和平，國家繁榮昌盛，蒼生皆安。

作者：何羽君

「夢回興凱湖」這本書有點與眾不同，這是一本15位作者的集體回憶錄。說起這15個人，就不得不提及半個世紀前在中國大陸的那場長達十年的動亂。正是那場動亂讓全國超過1700萬的年輕人沒完成學業，卻被冠以「知識青年」的頭銜發配到偏遠落後的農村，美其名曰「接受再教育」。

夢回興凱湖作者群(鮑榮、郭永星、何羽君、濮陽彌、李毅、羅宜軍、孟季榮、 田吉星、宛輝、王明正、辛樹才、徐水榮、許文道、楊衛路、張永滋)

這15個人都被分配到位於中俄邊境 的黑龍江生產建設兵團43團24連（即現在的興凱湖農場），成了兵團戰士。直到文革結束了，大家才返回各自的家鄉，開始新的生活。2019年一位北京知青慷慨解囊，幫許多人實現了再探興凱湖的願望。140多人從全國各地乃至海外趕回興凱湖重逢。聚會只有短短的三天，但是這次時隔50年的再聚首讓很多人激動、興奮、感慨。人們不禁拿起筆來，寫下當年生活與勞動。本書的作者們當年只有十五、六歲，從城市來到偏遠的農村，他們曾分別幹過種田，打魚，趕馬車，開拖拉機，放羊，餵豬，等等。這些雖然只是個人生活記錄，卻是真實的歷史見證。羅宜君先生在前言中說：「我們追憶這段時光，不是懷念它的美好，而是祭拜我們青春的光芒。」一語中的。

本書原想在大陸出版，但困難重重。此時世界日報挺身而出，將本書付梓。我謹在此替所有的作者向世界日報的全體人員深深鞠躬，表達我們誠摯的謝意。謝謝大家！

作者：田吉星

56年了，歲月悠悠，時光荏苒。當年我們懷抱夢想，熱血沸騰的知青，跨越了半世紀的漫長時光。回首往昔，我們的青春歲月充滿了艱辛與歡樂，汗水、淚水交織成為一幅難忘的畫卷。