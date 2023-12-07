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大家來寫書／「流放美利堅」 雅頌談心路歷程

記者張庭瑜／洛杉磯報導
雅頌與他的新作「流放美利堅」合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
雅頌與他的新作「流放美利堅」合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

世界日報主辦第13屆「大家來寫書」新書發表會上，華人作家陳徐龍（筆名雅頌）出版他的新作「流放美利堅」，這本書不僅是雅頌的處女作，也是他多年寫作生涯的集大成之作。

雅頌在書中探討了自己的文化身分和在美國的經歷。他的文字不僅捕捉了在異國他鄉的生活感受，而且體現了深刻的家庭情感和對祖國的思念。他描述了怎樣通過寫作來表達自己的情感和經歷，並探討作為一個文化和身分兩難的移民生活。

雅頌在座談會中，講述他的作品如何深刻地反映他作為一名華人在美國的生活經歷，並在書...
雅頌在座談會中，講述他的作品如何深刻地反映他作為一名華人在美國的生活經歷，並在書中仔細描繪對家庭和傳統的描述，特別是關於他與外婆的情感連結。（記者張庭瑜／攝影）

「流放美利堅」是雅頌與他的讀者分享的一段旅程，不僅是地理上的，更是心靈上的。在書中，他回憶了與外婆的深刻連接，特別是關於傳統節日和家庭的記憶。他還談到了在上海的生活，以及對中國文化的深刻理解和感情。此外，雅頌在書中提到他的廣播經歷，尤其是他與聽眾分享的故事和感悟。這些經歷不僅豐富了他的生活，也激勵了他的創作。

雅頌也曾在中國大陸發表過詩歌和小說，並有文章被收錄在書籍中。他提到，自從來到美國以後，仍然堅持寫作，因為他熱愛這個領域。「流放美利堅」是他實現少年時代夢想的一部分，世界日報的支持使他得以完成這本書。雅頌表示，他對於這次出書感到非常高興。他認為，人生最重要的是思想的自由和豐富。他欣喜於在沒有政治限制的前提下可以自由發表作品，這對一位從大陸過來的作家來說是非常難能可貴的。

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