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世界OnAir／曾駕駛哈士奇雪橇長征 她在芬蘭做極地嚮導

世界新聞網何卓賢／製作
胡庭榆和其他隊員在五天旅程中駕駛哈士奇雪橇長征300公里。(胡庭榆提供)
胡庭榆和其他隊員在五天旅程中駕駛哈士奇雪橇長征300公里。(胡庭榆提供)

出生長大在一年四季溫度適宜的寶島台灣，胡庭榆卻對終年氣候嚴寒的北極圈有極大的嚮往。今年已經是她在芬蘭北極圈做極地嚮導的第三個雪季，自感恩節假期開始到農曆新年是當地旺季，從全球各地奔赴北歐玩雪看極光的旅客絡繹不絕，讓她近兩個月忙瘋了。

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胡庭榆在嚴寒的芬蘭北極圈做極地嚮導。(胡庭榆提供)
胡庭榆在嚴寒的芬蘭北極圈做極地嚮導。(胡庭榆提供)

忙起來的時候，胡庭榆常常一天至少八小時在外，帶著客人森林踏雪、冰上漂浮、蒸桑拿、騎雪橇、看極光。對於北極圈來說，零下2攝氏度都算「極圈的夏天」，在嚴寒又大風的戶外環境，注重自身的保暖的同時周全照顧客人，可以說是難上加難，但胡庭榆仍然十分樂在其中，稱在北極圈工作給她帶來的快樂能夠抵禦嚴寒。

「我是一個非常需要挑戰的人，現在非常享受我在極地的每一天。我覺得我真的很適合極端氣候和大自然！」

胡庭榆喜歡在極端天氣的戶外挑戰自己，不安於待在舒適區。(胡庭榆提供)
胡庭榆喜歡在極端天氣的戶外挑戰自己，不安於待在舒適區。(胡庭榆提供)

胡庭榆大學念的是應用英文系，本科期間就有到法國和西班牙交換的經歷，在那期間愛上了歐洲，決心畢業之後再續前緣，不料申請研究所時跟北歐學校失之交臂。沮喪之際，她碰巧得知當時在芬蘭旅遊的朋友所參加的旅行團，正在招中文導遊。「我朋友問，要不要試試看？我投了，一投就中了。」

就是這樣奇妙的機緣巧合，開啟了胡庭榆跟北歐冰雪世界的緣分。目前，在芬蘭結束雪季之後，胡庭榆還會去冰島冰川嚮導，可以說是一年四季都在跟冰雪打交道。在嚴寒的地區長期生活，其實有許多意想不到的挑戰，比如說，北極圈冬季日照時間極短，胡庭榆搬到當地做導遊的第一個月感到自己有抑鬱症狀，花了一段時間通過多跟朋友聊天以及自我調適才走出來；長時間身處在戶外，讓胡庭榆知道怎麼穿衣、補水和護膚，才能幫助身體保持健康；有健身習慣的她，在作為嚮導搬運活動器材設備的時候，也得心應手。

胡庭榆去年參加北極狐的極地雪橇長征之旅，學習在極端嚴寒戶外的生存技巧。(胡庭榆提...
胡庭榆去年參加北極狐的極地雪橇長征之旅，學習在極端嚴寒戶外的生存技巧。(胡庭榆提供)

不久前，胡庭榆入選了戶外運用品牌北極狐每年組織的極地探險之旅，從全球1萬5000名參賽者中脫穎而出，成為20位隊員之一。在五天時間內，胡庭榆和其他隊員自己駕駛哈士奇雪橇，完成300公里的北極長征，並在過程中親身體驗和學習極地生存技巧，譬如如何在雪地上生活、搭帳篷睡在戶外、照顧哈士奇、用雪水煮食等。

胡庭榆是該活動歷史上第二位被選上的台灣人，這讓她大呼幸運。而回顧那五天的奇妙經歷，儘管聽起來每天都活得非常不容易，胡庭榆語氣中更多的是興奮和享受，她記得結識來自世界各地的戶外愛好者的緣分，也記得睡在冰涼野外卻看到滿天極光的壯觀，「我們大家都超累，每天趕路神經也很緊繃，但其實我這五天睡超好，儘管外面狗一直狂吠到凌晨1點！」

胡庭榆在雪地裡生火。(胡庭榆提供)
胡庭榆在雪地裡生火。(胡庭榆提供)

今年30歲的胡庭榆，從來不給自己的人生設限，如果目前的工作或者生活的地區已經成為了舒適區，那她知道自己距離離開已經不遠。展望未來，她早已蠢蠢欲動，給自己定下的新年目標之一，就是跑到世界上另一端極寒之地——南極——去做嚮導。

「因為北極待過了，想往南極闖闖看。但是那一天如果我受夠冷了，可能會去50度的杜拜吧！」

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