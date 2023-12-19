世界OnAir／記錄浮游生物 中國女孩成為年度海洋攝影師

蔡佳靈憑藉這張作品獲得年度海洋攝影師大獎。(蔡佳靈提供)

這是一張會讓人著迷的照片：畫面中一隻長著大大眼睛的小小浮游生物，藏在貝殼之下，搭乘一根樹枝，在海里漂流，它的周圍白色星光點點，讓人一時分不清是夢境還是現實。

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這張照片的攝影師是今年年僅25歲的蔡佳靈。她被海洋雜誌Oceanographic評選為2023年的全球年度海洋攝影師——這是第一次有來自中國的攝影師獲此殊榮。按下快門的那一刻，蔡佳靈人在菲律賓，當地剛經歷過一場火山爆發。本來渾濁不清的水域，因為浮游生物的出現，加上蔡佳靈敏銳的捕捉能力，造就了這張如夢似幻的攝影作品。

蔡佳靈在澳洲領獎，屏幕上是她的獲獎作品。(蔡佳靈提供)

談及作品背後的故事，蔡佳靈仍然難掩激動，這也跟她對海洋生物的濃厚興趣息息相關。蔡佳靈今年剛從哥倫比亞大學 進化生物學系碩士畢業，本科則在維吉尼亞 大學。在大二的一堂海洋生物學課上，她第一次聽說「浮游生物垂直遷徙」的現象，了解到來自深海的、普通人平日根本不可能見識到的深海生物，每晚會出現在海洋表面，「我當時就覺得，哇，還有這種好事？」帶著宛如發現新大陸的激動，蔡佳靈馬不停蹄從零開始學習潛水和水下攝影，只為了親眼去看看這些神秘的深海生物。

也因為對浮游生物最感興趣，蔡佳靈的鏡頭都是微觀鏡頭，她認為照相機不僅是她的攝影工具，也是她的水下放大鏡。拿得獎作品來講，蔡佳靈介紹，這隻小生物其實是一隻帶殼的章魚，學名叫做「船蛸」，人們也把它叫做「紙鸚鵡螺」。如果不是蔡佳靈這張照片，許多人也許還不知道它的存在，也不知道它的真貌原來如此迷人。通過照片向公眾科普海洋生物，是蔡佳靈的最大動力之一。

「不管你學習海洋生物，還是對它一無所知，當你看到一幅很漂亮的圖像，你是會被打動的，然後主動去了解它。」蔡佳靈希望日後自己能夠成為一名科普作家，通過影像和文字帶領更多人認識神奇的海洋生物世界。

蔡佳靈在水下攝影。(蔡佳靈提供)

看過蔡佳靈在水下攝影花絮照才會發現，在水裡拍攝，特別是在夜晚的海里尋找浮游生物，絕非易事。在一張水下照片裡，穿著潛水服的蔡佳靈背著氧氣瓶和設備，十分帥氣，宛如一位水底超級英雄。經過她的介紹才會發現，水下攝影師除了要備齊本已繁瑣的潛水設備，還要帶著相機防水盒、閃光燈、聚焦燈和浮力臂，潛入夜裡漆黑的水域，通過手電筒尋找攝影對象。在一瓶氧氣瓶允許的大概70分鐘之內，拍不拍得到美麗的畫面純靠運氣，這是水下攝影的難處，但也恰是其迷人之處。

蔡佳靈回憶，一次在水下看到一串叫做海鞘的鏈條狀生物，湊近一看發現每一個海鞘身體裡面居然都掛著一隻小章魚，「就像幼兒園小朋友搭著火車，密密麻麻地特別可愛。」

蔡佳靈的水下攝影作品「Galaxy Express」。(蔡佳靈提供)

今年是蔡佳靈成為一名業餘水下攝影師的第五年，因為得到了年度攝影師大獎的榮譽，她遠赴澳洲 參加頒獎儀式，也抽空在當地來了一次潛水，體驗了不同水域的魅力。目前已經拍下過超過500种不同生物的她，笑稱這還只是她水下歷險記的開始。

「探索海洋是無止盡的，我內心給自己定過一個目標是這輩子要拍一千個海洋生物，以後說不定還會變呢！」