世界OnAir／日本徒步1200公里 遇見盲人爺爺獨自朝聖

在四國遍路與Josie相伴而行10多天的遠藤爺爺是一位盲人。(陳宥薫提供)

美國有三條被徒步愛好者視為朝聖之路的、貫穿大陸的步道 ：阿帕拉契步道(Appalachian Trail，簡稱AT)、太平洋山脊步道(Pacific Crest Trail，簡稱PCT)，以及大陸分水嶺步道(Continental Divide Trail。簡稱CDT)。其中，阿帕拉契全長3538公里，南起喬治亞，北達緬因；太平洋山脊全長4270公里，南起加州墨西哥邊界，北達華盛頓加拿大邊界。這兩條步道，來自台灣的徒步愛好者陳宥薰(Josie)，已分別在2017年和2018年走完。

自從在日本 四國遍路開啟長距離徒步的旅途，Josie對徒步的愛好越來越深，里程也越積越長。在過去九年，她在三大洲徒步超過一萬公里，在一人前行的過程中，遇到了獨一無二的景與人。

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Josie在位於加州的惠特尼(Mount Whitney)山頂。(陳宥薫提供)

Josie是土生土長的台灣基隆人，並把自己擅長走路的天分歸功給家鄉的地理環境，「基隆人都很會走路。基隆是一個港口城市，一面是海，三面環山，去哪裡都得爬山。所以我覺得我們基隆女生沒有蘿蔔腿的應該滿少的。」

在台灣成為一名上班族多年，Josie與先生在一次尋求生活和工作上改變的嘗試下，一同來到美國紐約進修，畢業之後雙雙留了下來。2014年，Josie與先生剛搬到華府，無意中聊起她久有耳聞的四國遍路——位於日本，全程約1200公里，連接88座寺院。Josie知道自己一直以來都喜歡走路，但也好奇走更遠一點是怎樣的體驗，跟先生提及：「以後退休 了，我想去走這一條路看看。」

「想去幹嘛不現在去？你現在還年輕、有體力，退休了就走不動了，」Josie先生說。

得到了先生的「有力助攻」，Josie行動力超強，利用剛搬家未找到工作的空檔，訂了兩個月之後出發的機票。

Josie回憶，四國遍路可以說是自己徒步旅程的「初戀」，這也是她第一次了解到獨自徒步的魅力。雖然一個人出發，但路上遇到的旅伴甚至陌生人，都跟風景一樣難忘。Josie提及在四國遍路遇到一位盲人「遠藤爺爺」，因為一次問路而認識，後來在路上結伴走了十多天。遠藤爺爺雖有眼疾卻不放棄，路上一人抵擋惡劣天氣、迷路要往回走也從不抱怨。Josie也因此得以放慢步速，更加享受沿途風景，並在結伴行進的路程中聽了許多遠藤爺爺的故事。

在Josie今年出版的徒步自傳「走向內在」中，她還提及，遠藤爺爺每天進入寺院時會拿出一張黑白照片，上面是她的母親。爺爺來走遍路的目標之一，是供養逝世60周年的她；走完88座寺廟，遠藤爺爺在一襲白衣上蓋滿88個印章，坦然介紹這會是自己將來的壽衣。

遠藤爺爺在完成遍路大概四年之後因為胃癌去世。遠藤太太表示，爺爺總在聊到遍路時候提起自己對他的幫助。而Josie認為，其實爺爺對自己的幫助更大，「我真的認識了非常了不起的一個人」。

日本四國遍路，穿過88座寺廟。(陳宥薫提供) 日本四國遍路，穿過88座寺廟。(陳宥薫提供)

長距離徒步，美景和旅伴是收穫，但也不得不提及對身體的考驗。四國遍路是Josie第一次的長距離徒步嘗試，也是第一次用自己的腳去跟步道鬥智鬥勇，長水泡是家常便飯，疼痛難耐也只得忍著繼續走。但她也提醒徒步者，在徒步裝備上沒有所謂的最佳選擇，其實最適合自己雙腳的才是最好的；更多時候，徒步者需要用實踐去驗證出最適合自己的鞋子、襪子、鞋襪搭配等。對Josie來說，穿兩雙襪子讓雙腳好受不少。

西班牙聖雅各朝聖路穿越城市，Josie表示相對好走。(陳宥薫提供) Josie在2016年徒步完成三條西班牙聖雅各朝聖路線。(陳宥薫提供)

用30多天走完四國遍路，Josie又在兩年之後花40多天走完三條西班牙聖雅各朝聖路。與四國遍路的幽靜寺廟風光不同，Josie走的幾條聖雅各朝聖路沿著海岸、走過一眾文明氣息濃厚的城鎮，亦有別樣風光。這一次歐洲徒步之旅得以成行，也因再得到先生的鼓勵和支持。在朝聖路上的一個多月，Josie坦言根本就是度假，每晚可以住在5歐元的天主教庇護所，洗熱水澡吃熱食，一洗徒步的勞累。

在日本和西班牙的長距離徒步，讓Josie小試牛刀，也打開了她的第二人生；而AT和PCT的超長距離步道，加上意想不到的地形和天氣變化，才真正把Josie鍛煉成「硬核徒步者」。這兩條步道的奇妙歷險記，請期待下周二上線的播客節目以及對應文章。