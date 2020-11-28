勇對疫情／防新冠病毒如何洗衣服

有證據顯示，新型冠狀病毒可在多種材質的表面（包括衣物）上存活數小時至數天。(取材自ingimage)

關於新冠病毒的特性、存活力，還有很多疑問。但很多人一定想知道，病毒會跟著我們的衣物回家嗎？它會在衣服上存活多久？怎樣洗滌才能避免病毒汙染屋內？美國赫芬頓郵報邀請醫師和流行病學家，針對這個問題提出參考作法。

Q 冠狀病毒在衣服上存活多久？

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）說法，冠狀病毒主要是藉由呼吸道飛沫傳播，較少透過被汙染的物品傳播。但是，CDC也指出，有證據顯示，新冠病毒可在多種材質的表面（包括衣物）上存活數小時至數天。

根據公共衛生專家Carol Winner的說法，衣服可能夾帶呼吸道飛沫，飛沫顆粒會隨時間流逝而乾涸、降低病毒活性，但我們並不確定它會存活多久。

Q有哪些特定的衣物材質，更容易讓病毒藏身嗎？

紐約醫學院健康科學與實踐學院院長、前CDC首席醫學官Robert Amler說，病毒活性的持續時間取決於織物材質。某些材質有許多孔洞，一些研究人員認為，多孔材料的纖維會捕獲病毒顆粒，使其乾燥、破裂。

家庭和急診醫師Janette Nesheiwat博士指出，所有材質的衣物都可能受病毒汙染，但聚酯纖維（polyester）等材料，保留病毒活性的時間會比透氣的棉質衣物更長，這類衣物的清洗要特別注意。公衛專家Winner強調，到目前為止的研究，都顯示冠狀病毒在紙板、鋼、銅和塑料上存活的時間較長。「美國過敏和傳染病研究所告訴我們，某些病毒的活性，在塑料和不鏽鋼上可以維持兩、三天，在紙板上24小時，在銅上則為4小時。」Winner提醒，衣服上的鈕扣、拉鍊和其他配件，可能是由這些材料製成。

Q該用冷水還是熱水洗衣服？

Georgine Nanos醫師認為，如果你的洗衣機有熱水裝置，盡可能使用熱水洗衣服，或讓洗好的衣物在烘衣機裡待久一點，有助於殺死病毒。但她也警告不要使用沸騰的水洗衣服，不但會破壞某些衣服的材質，也可能增加燙傷的機率。

Q多久該洗一次衣服？

有些人的習慣是等洗衣機堆滿才洗衣服，但公衛專家Winner建議，當你仍須每天去上班，或到過擁擠的地方、參加過聚會，最好更頻繁的清洗衣物。「如果到過擁擠的地方，回到家後立刻脫下衣服，然後放進洗衣容器或洗衣機中。」Winner也提醒，經常清洗外套是明智之舉，「如果使用肘部或袖子接觸經常使用的物品，以及可能被汙染的表面，例如電梯按鈕、扶手和門把手，應該每天洗衣服。」

Q現在去自助洗衣店安全嗎？

有些租屋族沒有洗衣機，必須到自助洗衣店洗滌。會不會因此把病菌帶回家？公衛專家Winner認為，只要做好正確的預防措施，就是安全的。這些措施包括戴手套、洗手、不觸摸臉和對使用的機器表面進行消毒。如果沒有手套，記得在離開時對手部進行消毒，並在回到家後立即用清潔用品洗手。

至於從公共洗衣槽拿出的衣服，會受病菌汙染嗎？專家認為不用擔心，經熱水、洗衣精充分洗滌的衣物是可以殺死病毒的。潛在的問題反而是在自助洗衣店接觸到的人，以及可能殘留在機器表面的病毒，這也就是為什麼使用機器前，最好先做好消毒。

Q沒有洗衣機，手洗安全嗎？

Georgine Nanos醫師說，使用手洗的水溫要達到華氏80度（約攝氏27度）以上。但她仍然建議，使用洗衣機是最能殺死病毒的方法。