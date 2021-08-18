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傳統紅藍卡承保的其他看診服務及費用

記者呂賢修╱紐約報導
(Medicare.gov)
(Medicare.gov)

聯邦醫療保險計畫涵蓋醫生及其它醫療服務，其中紅藍卡B部分承保必須的醫生服務，如門診及住院看診等，以及疾病預防、健檢等項目。

紅藍卡B部分承保醫療基本服務

必須的醫療服務(medically necessary)泛指醫療服務、器材等，皆為診斷病症、治療疾病、傷害等目的，且符合接受醫治的標準。

在聯邦醫療保險的多數服務中，當事人自付傳統紅藍卡核准金額的20％。若醫生或醫療服務提供者接受給付金額，當事人無需為某些疾病預防項目支付任何費用。

想瞭解檢驗、項目或服務的收費，建議民眾需先詢問醫生或醫療提供者。所需支付費用可能與當事人是否有其他保險、醫生收費、醫生是否接受紅藍卡給付金額、醫療機構種類、檢測場所及服務等相關。

在醫生服務方面，包含一般內科醫生(MD)、整骨醫學(DO)等，在某些情況下也包含牙醫、腳科、眼科、脊椎科等。建議民眾可以事前搜尋及瞭解看診服務項目。

紅藍卡還涵蓋哪些醫療保健服務

紅藍卡還包含其他醫療保健的相關服務，也支付其他種類的醫療服務人員，如：醫生助理(physician assistant)、護理醫生(Nurse practitioner)、臨床護理專家(clinical nurse specialist)、臨床社工(clinical social worker)、物理治療師(Physical therapist)、職業傷害治療師(occupational therapist)、語言治療師(speech language pathologist)、臨床心理治療師(clinical psychologist)。

另外，建議瞭解住院涵蓋項目及不包含項目的內容。紅藍卡支付的醫院服務包括：半隱私病房、餐點、一般護理、住院時使用的藥物，包含治療類鴉片成癮的 美沙酮Methadone），以及屬於住院治療的其他服務。

住院類別包括緊急門診中心、醫院重要門診、復健中心及精神病院、長照中心，及符合資格的臨床研究以致需住院。精神病醫院住院治療，終生限190天。

若當事人有B部分，一般支付紅藍卡核准的院內治療80％費用，但不包括私聘護理、非屬醫療必要的單人病房、病房額外收費的電視、防滑襪、刮鬍刀等個人物品。

想查詢傳統紅藍卡是否支付自己的醫療項目，也可於官網輸入查找，網址：https://www.medicare.gov/coverage/doctor-other-health-care-provider-services。

文章内容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。

紅藍卡 聯邦醫療保險 檢測

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