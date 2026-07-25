2026年畢業生／劉旖宵「不盲從」 親身實踐確認志向

劉旖宵(左)和家人在羅馬競技場前合影。(受訪者提供)

2022年獲得大紐約華人 教育基金會-優秀獎學金(Merit Scholarship)的劉旖宵(Sean Liu)，近日以4.0滿分績點成績從耶魯大學 畢業，並獲得全額獎學金，即將前往紐約大學 格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)攻讀醫學博士(M.D.)學位。

從最初有意主修化學，到後來轉向神經科學與演化生物學，劉旖宵並未依循既定路線，而是在課堂、臨床志工與醫學研究的親身實踐中，逐步確認自己真正熱愛的方向。他也以自身經歷勉勵學弟妹，不要為了讓履歷看起來豐滿而盲目參與活動，而是認清什麼真正能激發自己，並找到適合自己的步調。

劉旖宵出生並成長於新澤西州中部、普林斯頓以北約20分鐘車程的郊區。家中共有三代五口人，包括母親、哥哥以及外祖父母，他與外祖父母用中文溝通，也保有深厚的華人文化連結。父親在約十年前離世後，也讓他更早意識到教育開支與單親的家庭財務，需要更仔細地規畫。

他在大學申請期間，積極搜尋各類獎學金的機會，並透過「獎學金美國」(Scholarship America)平台，得知了大紐約華人教育基金會的獎學金項目。劉旖宵說，由於該基金會服務大紐約地區，並與華裔社區緊密相連，他覺得與自己的背景相當契合，他也發現，基金會不只提供財務支持，也是一個溫暖而多元的華人學子社群。

受到同樣就讀耶魯並且熱愛化學的哥哥影響，劉旖宵最初計畫在大學主修化學。在高中時期，他著迷於化學中的反應動力學、平衡與規律性，認為化學不只是知識記憶，更是一套理解事物的思考框架，但進入耶魯修讀有機化學時他發現，自己真正喜歡的是化學的基本原理，而當代化學研究的方向，與他最初著迷的部分並不完全相同。相較之下，神經科學仍有許多根本問題尚未解答，學界也仍在探索其底層原理，這種開放性與未知感吸引了他，促使他轉向神經科學。此後，他出於「好玩」而修讀的「演化生理學」，讓他看見了不同生命形態背後相通的物理與化學原理，這也成為了他的第二個學位。

除課堂探索之外，課外時間亦幫助他進一步確立了醫學的志向，在耶魯大學紐哈芬醫院(Yale-New Haven Hospital)急診室擔任病患助理的志願服務經歷，讓他第一次近距離感受到臨床現場的張力與意義。不同於醫師和護士需要專注於診斷、治療與具體醫療處置，他的角色更多是走到病患身邊，詢問他們是否感到安定、是否了解自己的照護計畫、是否還有疑問或其他需求。此後，他在學生經營的HAVEN免費診所擔任長期照護導航員，與兩、三位病患建立長期配對關係，協助他們一起面對複雜的照護選擇。

在研究方面，他在外科腫瘤學領域參與研發臨床試驗，探索利用循環腫瘤DNA(ctDNA)引導癌症治療的新方法。這些探索均使他有意投身「學術醫學」(Academic Medicine)，在未來成為一名既能臨床實踐、又能透過研究解決臨床難題的外科醫師。

對於正在申請獎學金或即將踏入大學校門的學弟與學妹，劉旖宵觀察到，當代學生常陷入「為了忙碌而忙碌」的誤區，將豐富的活動經歷，等同於生產力與成功。他建議大家保持清醒，隨時傾聽內心的聲音，了解自己真正熱愛什麼、什麼能帶給你啟發，從而找到自己的路，「這聽起來很平庸，但卻是這段旅程中最重要的事。」

劉旖宵(右)和朋友在耶魯所屬住宿學院參加萬聖節慶祝活動，照片中的狗是耶魯吉祥物Handsome Dan，以及公共安全犬Heidi。(受訪者提供)