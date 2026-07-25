基礎獎學金得主／陸天翼用量化工具 找社區復甦密碼

陸天翼(左)對家庭與社區的深厚責任感，源於他早熟的成長經歷。(受訪者提供)

在多數人的印象中，數據科學與經濟學往往伴隨著複雜的演算法與冰冷的市場預測。然而，今年大紐約區華人教育基金會基礎獎學金(Need-Based Scholarship)的得主陸天翼(Terry Lu)，卻賦予了這兩門學科截然不同的溫度。剛從史岱文森高中 (Stuyvesant High School)畢業的他，即將在秋天前往東北大學(Northeastern University)深造；他期盼能將量化工具化為利器，解碼曼哈頓華埠 空蕩店面背後的困境，為移民小商業重新注入活力。

陸天翼對家庭與社區的深厚責任感，源於他早熟的成長經歷。他出生於上海，童年時常因父親的工作而四處搬遷；五年級那年，他隻身來到美國，與早先來美的母親團聚。然而，作為家中長子，在父親缺席的情況下，他早早扛起了沉重的家庭重擔。從準備三餐、打理家務，到照顧患有發展遲緩的弟弟，以及頻繁生病的母親，這些責任占據了他大量的課餘與社交時間。但也正是這些看似艱難的磨練，讓他從小就培養出極強的時間管理能力與堅韌心智。

儘管生活充滿挑戰，陸天翼從未把自己封閉起來。在高中期間，他積極拓展自己的社區連結，不僅創辦了駕駛教育社團(Driver's Ed Club)，更活躍於同濟會(Key Club)、極限飛盤校隊與本地非營利組織。對他而言，每一次的社團參與，都是一次聆聽他人獨特故事與文化背景的機會，也讓他愈來愈關注周遭環境的變遷。

走在曼哈頓華埠的街頭，日益增多的空置店面深深觸動了陸天翼。他敏銳地意識到，曾經塑造了這個街區的移民小商業，正逐漸被時代與經濟的洪流吞噬。這份長期的觀察，成為他大學選擇「數據科學與經濟學」的強大動機。「我希望透過這兩個專業，以更實際、具體的量化方式去理解這些經濟與社會變遷背後的規律，並進一步探索如何幫助移民小企業復甦」，陸天翼說。

此次獲得大紐約區華人教育基金會的基礎獎學金，對陸天翼來說不僅是財務上的支持，更是對他一路走來不懈努力的深刻肯定。這份來自華人社區的認可，賦予了他極大的信心，激勵著他帶著充滿使命感的目標前行。

「家庭的重擔與社區的經歷，形塑了我看待身邊人群的方式，也確立了我未來希望創造的影響力」，展望未來的大學生活，陸天翼充滿感恩與期盼。他期待持續在專業領域中深耕，用數據與經濟的雙重視角，為繁華都市中逐漸褪色的移民社區，重新找回充滿生機的溫暖藍圖。

陸天翼期待持續在專業領域中深耕，為繁華都市中逐漸褪色的移民社區，重新找回充滿生機的溫暖藍圖。(受訪者提供)