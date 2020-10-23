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如何選擇理想的牙科保險？

/宋凌蘭編譯
Investopedia網站比較了20多種牙科保險，供購買者選擇。（Pear Therapeutics）
Investopedia網站比較了20多種牙科保險，供購買者選擇。（Pear Therapeutics）

毫無疑問的，看牙齒費用昂貴，特別做重大治療。根據「美國牙科學會」（ADA）的報告，年齡19歲到34歲的成人，一年平均看牙費用為 492元； 35歲到 49歲的成人，一年平均花費 498元； 50歲到64歲者則一年平均看牙花費暴增至 785元，顯示年紀愈大，愈需要牙齒照護和治療。

很多人會問：「我是否應有牙科保險？」如果雇主提供牙科保險，加入保險幾乎總是較划算，因為雇主會補助每月保費，可爭取醫療網內較低的費率，員工為保費所交的錢通常很少。但若你無法從雇主獲得牙科保險，可能要自行購買。

個人購買 注意幾個方面

個人購買牙科保險，如果計畫不符合你的需要，可能浪費錢。首先，讓我們來看看牙科保險的五個特點：

一、多數保險給付預防照護：若無保險，一年檢查一次或每六個月檢查牙齒，都可能花不少錢。通常年度檢查包括洗牙、牙醫目視檢查和照X光。這意味你可能光是檢查就得花200元以上。多數牙科保險計畫涵蓋百分之百的檢查費用，但有些只給付60%左右。購買保險時，確保所有預防照護費都納入，因這種檢查可防止未來更昂貴的治療。

二、給付基本的恢復性治療多數費用：多數牙科保險給付80%的補牙、拔牙和再黏合牙冠和牙橋費用，剩下的20%自付。這可省下很多錢，例如400元的補牙，你只要花80元。但要注意多數牙科保險只給付銀汞合金（amalgam）補牙材料，而不給付複合（composite）補牙材料。所以若你想避免金屬的補牙材料，可能要額外花費。

三、給付大型恢復性治療的一半費用：牙冠、牙橋和根管治療，通常給付率是50%，雖然看來自己付的錢很多，但實際上你可能不常用到這些治療。不過，當你需要時，你會很慶幸只需付一半的錢。做牙冠加上根管治療的費用可上看2000元，你已經牙痛，若有保險可避免再給荷包造成痛苦，帳單可降至1000元。

四、矯正和美容服務通常不納入：如果你需要牙架或其他矯正牙齒裝置，除非你的牙科保險已涵蓋此項服務，否則可考慮買附加保險（rider policy）。這種保險通常只要每月多付一點錢，但給付50%的矯正費用，不過可能有漫長的等待期。

多數牙科保險也不會給付美容牙齒服務，例如美白牙齒、整形、貼面和牙齦修整。由於這些治療只是改善牙齒外表，不被視為醫療必需，所以病患須全額自行付費。

五、牙科保險有等待期：雖然牙科保險可為你省很多錢，但不能加入保險的第一個月，就把所有治療都做完。通常預防性照護馬上或是30天內給付，基本恢復性治療可能三個月後才給付，大型恢復性治療則要等到六個月後。即使到了六個月後，你還是要查詢一年內保險給付多少錢，一些保險可能每年只涵蓋少數服務。

有些重大治療需等投保長達兩年後才會給付。保險公司設定等待期是為了保證可從新的投保帳戶賺錢，同時避免消費者即將做治療才投保。除此之外，多數牙科保險須維持有效至少一年，所以若你想投保後迅速做完五個牙冠就退保，趕快打消這個念頭吧。

你若認為多數人投保佔不了便宜，你的想法沒錯，畢竟保險公司若不賺錢就會倒閉。保險旨在碰到最糟狀況時保護你，但是牙科保險和其他保險很不同，例如像健康保險和屋主保險，不買保險的可能後果太嚴重，難以承擔不投保的風險，所以多數人會買保險。然而，買不買牙科保險的利弊，相比之下就沒有那麼嚴重。

在平順的一年，你只需普通預防性服務，包括洗牙、檢查和照X光，這時投保牙科保險可能讓你賠錢。例如，若你自付這些服務，一年也許花400元，但你一年的保費可能達600元。然而若你的牙醫說你需要補牙、根管治療和做牙冠，此外還要做預防檢查，有保險就比較安心。

每個牙科保險都有「年度最高給付額」（annual maximums），多數為1000元到2000元。通常每月保費愈高，年度最高給付額就愈高。一旦保險公司達到年度最高給付額，病人就要為剩下的帳單自行付費。若保險計畫的年度最高給付額僅為1000元，而你的帳單超過1000元，超出的金額就要自己想辦法，保險公司不會支付超過1000元。不過，許多保險公司提供的保險，可讓今年未用完的部分年度給付額轉入明年繼續用。

牙科保險的年度最高給付額幾十年沒變，但是牙科費用卻持續增加，平均每年升幅為5.5%。鑑於每個牙冠花費為750元到 1200元，一顆植牙從1500元起跳，年度最高給付額可能很快就用光。

不過根據「全國牙科保險」（NDI）數據，只有2%到4%的美國人用完牙科保險的年度最高給付額，這可能要感謝完善的預防照護。一般牙科保險會給付百分之百的預防和診斷服務，也就是一年兩次的檢查加洗牙。牙科保險的一大好處就是鼓勵消費者獲得預防性服務，「加州牙科學會」會長史提芬斯（James Stephens）指出，每花一元在預防性服務，就可省下50元的昂貴複雜治療。

牙科保險  需付兩種費用

消費者加入牙科保險，需付兩種費用，一是保費，二是看牙醫時自掏腰包的付費。

保費：牙科保險的保費是你為獲給付而付給保險公司的錢，這是每月固定的金額，整個投保期金額相同，投保期通常是12個月。雖然每人的情況不同，但是牙科保費通常遠低於健保保費。美國人平均一年為牙科保險支付360元保費，或是每個月15元到50元。

看牙醫時自掏腰包的付費則有三種。

自付額（deductibles）：這是給付生效前，你需自付的最低金額。例如，如果自付額是200元，假設保險1月1日生效，你今年看牙醫的第一筆治療費為179元，保險公司不會給付這筆金額，你需自行全額支付這筆錢。但是自付額通常不適用於診斷和預防性服務。

掛號費（co-pays，又稱定額手續費）：這是每次看牙醫前所付的固定金額，不論接受何種治療。如果你的保險有掛號費，你的保險給付是在這個金額以上開始。

共同承擔額（co-insurance，又稱共同保險）：付完自付額和掛號費後，保險給付就生效，但多數保險只涵蓋部分費用，還是有需自己付錢的部分。多數牙科保險只給付一部分的恢復性和重大牙齒治療，剩下費用你直接付給牙醫。你支付的這個百分比稱為共同承擔額，這個百分比每個保險計畫各有不同。

通常預防性服務的共同承擔額為0%，病患不用付費，病患在補牙、根管治療和拔牙的共同承擔額為20%，保險公司給付80%，植牙的消費者共同承擔額則高達 50%。這在牙科保險業稱為「 100-80-50給付結構」，多數保險採取這一模式。

住在田納西州大城納許維爾的作家凱特．多爾（Kate Dore）沒有牙科保險， 她去年看牙齒花了380元，其中兩次洗牙各155元，還有照X光的70元。除了一項小型牙齦補皮治療和兩個蛀牙，多爾的牙齒沒有大問題。

今年多爾考慮買牙科保險，她找到醫療網涵蓋自己牙醫的兩個保險，保費分別為每月26.03元和 32.79元。第一個保險為預防性服務給付70%到90%的費用，第二個保險則給付 100%。兩個保險的年度最高給付額都是1000元。選擇較貴保險意味每月多付13元，好處是基本服務可省60%到80%的費用，重大治療則可省 50%。兩個保險的自付額都為 50元，也就是自付50元後，保險公司才開始給付。

多爾認為自己不大可能需要重大治療，所以決定2020年也不買牙科保險，從健康儲蓄帳戶付380元接受洗牙等基本服務即可。

提前預測 需要哪些服務

買牙科保險時，需考慮保險的保費和年度最高給付額能支付哪些服務和治療。你很難預測未來牙齒會有什麼問題，所以檢視一下你的牙齒病史，根據以往的經驗，評估不買保險的風險有多大。美國牙科學會執業研究所副所長普瑞培（Dave Preble）也表示，如果你的牙齒健康，不需要很多治療，可能自行付費較省錢。但是這個原則有個例外情況：如果有保險促使你去看牙醫，那麼自己買保險是對的。

如果你曾牙痛，就知道需要的時候能看牙醫是多麼重要，而牙科保險能提供這項福利。更好的是牙科保險提供定期檢查和洗牙，能讓你避免許多牙齒問題。但是牙科保險五花八門，保費、自付額和給付種類都不同，比較所有細節可能令你更困惑。

為幫助你選擇適當的牙科保險，首先來討論為自己或家人選擇牙科保險時，應考慮的重點：

納入每個家人的需要：每個家人都應獲預防性照護，如檢查、X光和洗牙。兒童還需要塗氟、溝縫封填，有時還要做牙架。此外，如果孩子好動或是參加運動而容易出意外，可能要戴護齒。成人牙科保險可治療牙齒敏感、牙周病和掉牙。長者可能會出現糖尿病或心臟病等問題，所以預防性牙齒照護很重要。

找出居住地區有哪些牙科保險計畫：把搜尋範圍縮小至你所住的州、郡或郵遞區號。保險公司並不在所有地區提供所有計畫，所以比較你可買到的保險即可。

考慮提供多位牙醫和多家診所的保險計畫：最好有一位以上的醫生供你選擇，如果只有一個牙醫或診所，診所位置或看診時間對你不方便，或是你不喜歡牙醫或診所員工就麻煩了。保持彈性，讓你和家人有一個以上的選擇。

考慮所有費用：挑選牙科保險時，首要考量往往是每月保費，但也要考慮自付額，也就是保險公司開始給付前，你需自付的費用。另一個重要費用是年度最高給付額，這是保險公司為投保者牙齒治療支付的最高金額。當你達到最高額度時，超出該金額的所有費用都需自己負責。這點很要緊，特別是若你或家人有持續不斷的牙齒問題。有些保險計畫也限制某些治療每年能做幾次，所以選保險時也要注意。

了解保險計畫給付哪些治療：多數例行牙齒治療可獲保險給付，但是很多計畫不給付美白牙齒或假牙，有些計畫則部份給付這些服務，所以選保險前要知道哪些治療獲給付。此外，牙科保險有等待期，部分昂貴治療的等待期長達18個月或更久。

查詢折扣牙科計畫（discount dental plans）或儲蓄計畫(saving plans)：這些計畫不是牙科保險，而是讓你加入一個團體，在某些服務享有折扣。

牙科保險  多到眼花繚亂

牙科保險和牙科計畫的多樣令人眼花撩亂，美國牙科學會（ADA）做出以下分類：

優選醫療機構保險（PPO）：PPO保險是通常的責任保險加上與保險公司簽約的一批牙醫，根據定好的費用和合約條款提供特定服務。簽約的牙醫須接受計畫規定的最高允許費用。

牙科管理式保險（DHMO）：在這類保險中，簽約牙醫為指定或分配治療的病患，每月獲得「預付款」，然後牙醫須為病人以免費或低收費的方式提供合約規定的服務。保險公司通常不為個別服務退款給牙醫或病人，所以病人必須在簽約牙醫診所接受納入保險的治療，才可獲免費或低收費服務。

責任保險（Indemnity Plans）：責任牙科保險有時稱為「傳統」保險，保險公司根據所做治療按費用的百分比給付。責任保險通常允許病患選擇牙醫，但也可能與PPO合用。多數此類計畫對每項治療都定有最高允許金額。

直接退款（Direct Reimbursement）：這類計畫的福利是根據花掉的錢，而不是治療項目。直接退款的計畫讓病人可看他們選擇的牙醫。根據計畫，病人直接付錢給醫生，然後遞交付款收據或治療證明，計畫管理機構就會把某個比例的治療費用退給病人。一些計畫沒有保險索償單（要求保險公司付款的表格）供填寫，牙醫診所或保險公司也不必進行管理審核。

服務點計畫（Point of Service Plan）：服務點計畫是安排有牙科管理式保險的病人，可選擇「醫療網外」（out-of-network）牙醫。給病人的退款通常不多，大幅低於看「醫療網內」牙醫。

折扣或轉介計畫（Discount or Referral Plans）：這類計畫技術上不算保險計畫，販售計畫的公司與一群牙醫簽約，這些牙醫同意對看診費打折，病人則根據計畫規定的簽約費率支付所有治療費用，不必遞交保險索償單。原本這些計畫是賣給個人，但是愈來愈多雇主購買這類計畫作為員工的牙科福利。

指定醫療服務機構（EPO）：指定醫療服務機構計畫規定用戶若想獲得計畫退款，只能前往參加計畫的牙醫看診。這種封閉式計畫嚴重限制用戶的牙醫選擇，也可能嚴重限制獲得照護的機會。

給付額列表計畫（Table or Schedule of Allowances Plans）：這類計畫是對每種治療給付固定金額的責任險，不論實際費用是多少。病患須為保險給付和實際收費之間的差額負責，這種計畫也可能加上PPO，限制簽約牙醫的最高收費。

雖然買牙科保險不見得對每個人都划算，但是需要多項牙齒治療者投保可省錢。71歲的帕克利斯（Lee Pucklis）在費城工作，不過常到馬里蘭州哈福郡探望和照顧94高齡的母親，包括帶媽媽去看牙醫夏爾（Jim Schall）。從今年3月起，帕克利斯在哈福郡消磨大部分時間，因為新冠病毒的疫情導致他失去做了19年的醫學教育工作。失業令人擔心，但更大的憂慮是失去健保和牙科保險。

帕克利斯說，他想趁保險失效前做牙齒治療，但他現在與母親同住，不在費城，只好打電話給母親的牙醫夏爾求助。一開始，夏爾只給他洗牙，後來知道帕克利斯的難處後，便為他制定了治療方案，包括做九個牙冠、活動假牙、補兩顆牙、根管治療和拔兩顆牙，當時再四天保險就要到期了。

然而，夏爾的兩個診所都騰不出時間給帕克利斯看診，因為疫情使診所從5月關閉，重開後，取消或延後疫情期間看診的病人把時間塞滿。不過很幸運的，其中一個診所在7月27日有人取消預約，便把這個時段給帕克利斯，原本當天休息的夏爾則特地到診所。此外，原本預定只為帕克利斯做根管治療，但夏爾找來助手，花了整個下午盡力做完所有治療。

帕克利斯從早上10時就坐上診療椅，一直到下午4點才離開椅子，這時他只有活動假牙未做完，因為需要等待口腔癒合。夏爾還開車載帕克利斯到藥房拿藥，接著又送他回家。帕克利斯說，這次治療的經驗遠超過他的期望，夏爾不僅專業且心地好為病人設想，更重要的是他幫帕克利斯省下近8000元治療費，保險公司負擔了這筆費用。

最佳保險  僅供讀者參考

不論你是何種年齡，牙科保險有助支付預防照護的費用，且可分擔較昂貴治療的開銷，包括牙冠、牙橋和補牙。但是鑑於牙科保險種類太多，金融網站「投資百科」（Investopedia）根據保費、給付、上限等標準，比較了20多種牙科保險，找出2020年最佳保險，供讀者參考：

Cigna：整體最佳保險。該保險的好處是可購買包括恢復性治療和矯正治療的計畫，所有計畫都納入預防性照護，沒有掛號費和自付額，且醫療網廣泛，涵蓋全國九萬牙醫。缺點是六個月等待期也適用於基本照護，大型或矯正治療則需等12個月，此外保險不包括植牙和美容治療。

Renaissance Dental：整體最佳保險第二名。該保險的優點是一些計畫給付百分之百的預防性照護，醫療網涵蓋全國30萬牙醫診所。缺點是所有計畫的年度最高給付額是每人1000元，都不納入矯正治療，且基本和大型治療的給付有限，恢復性治療的等待期為六個月。

Spirit Dental：沒有等待期的保險中最佳計畫。優點是每年三次洗牙和兩次檢查完全給付，沒有等待期，終身自付額為100元，一些計畫納入矯正治療，所有計畫包括植牙。缺點是年度最高給付額可低至750元，而且不同計畫給付的治療項目、最高給付額和費用差別很大。

Humana Dental Insurance：最划算。該保險對預防性照護給付百分之百，全國有27萬牙醫在醫療網內，但是一些計畫的基本和重大治療等待期為六到12個月，年度最高給付額可能低至1000元。

UnitedHealthOne Dental Insurance：最適合家庭。該保險的醫療網廣泛，許多計畫包括基本照護給付百分之百，一些計畫給付矯正治療，不過最高給付額可低至每人千元，有等待期，但各計畫長短不同。

Physicians Mutual：最適合耆老。該保險沒有年度或終身福利限制，沒有自付額，預防性照護沒有等待期，在全國有47萬牙醫屬於醫療網。但是基本治療有三個月等待期，大型治療要等12個月，同時根據計畫，保險公司限制為每項治療給付的費用。

Delta Dental：包括牙齒矯正的最佳保險。該保險的一些計畫納入矯正治療，預防性照護不需自掏腰包，且醫療網廣泛。但是年度最高給付額低，矯正牙齒只給付50%。

每個牙科保險都有「年度最高給付額」，病人要為剩下的帳單自行付費。（Getty I...
每個牙科保險都有「年度最高給付額」，病人要為剩下的帳單自行付費。（Getty Images）
多數牙科保險給付預防照護牙齒。（美聯社）
多數牙科保險給付預防照護牙齒。（美聯社）
買牙科保險時，需考慮保險的保費和年度最高給付額能支付哪些服務。（美聯社）
買牙科保險時，需考慮保險的保費和年度最高給付額能支付哪些服務。（美聯社）
牙科保險和牙科計畫之多令人眼花撩亂，（美聯社）
牙科保險和牙科計畫之多令人眼花撩亂，（美聯社）
消費者加入牙科保險，需付兩種費用：保費和看牙醫時自掏腰包的付費。（Getty I...
消費者加入牙科保險，需付兩種費用：保費和看牙醫時自掏腰包的付費。（Getty Images）
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每個家人都應獲預防性看牙，如檢查、X光和洗牙。（Business Wire）
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