許多醫療保險 不含牙齒保險

三分之二的紅藍卡者，即3700萬人沒有牙科保險。（Getty Images）

很多雇主提供的福利納入牙科保險，為什麼？因為員工需要。根據「哈佛商業評論」（Harvard Business Review）期刊刊登的員工調查，更好的健康、牙科和眼科保險，是員工最珍視的福利，遠超過彈性上班時間、更多休假和在家工作等福利。

到2016年底，77%的美國人口，也就是 2億4910萬人享有牙科保險。其中三分之二，相當於 1億6420萬人有私人牙科保險，這群人中90%從雇主或類似樂齡會（AARP）等組織獲得保險，另有7.1%自購個人保險，只有不到3%是藉由健康保險計畫獲得牙科福利。法律並未規定雇主向全職或半職員工提供牙科保險，但約50%的公司選擇向員工提供牙科保險。要獲得雇主贊助的牙科保險，資格可能在於你是否為全職或半職員工。如果你是半職員工，雇主也許會提供縮減的福利，包括有限的牙科保險。

此外，還有8390萬人透過政府計畫，例如「醫療補助計畫」（Medicaid，俗稱白卡）、聯邦「兒童健康保險」（Children’s Health Insurance）、「聯邦醫療保險優良計畫」（ Medicare Advantage）和「印第安人保險服務」（ Indian Health Services）等獲得牙科保險。

沒有牙科保險 人數較多

雖然多數美國人享有牙科保險，但是沒有這種保險的人也不少。約23%的人口，也就是7400萬人在2016年沒有牙科保險。政府實施「可負擔健保法」（ACA，又稱歐記健保）後，整體無健保者的比率在2016年第一季降至8.6%，但是牙科保險雖也擴大，無牙科保險者的比率卻為無健保者的四倍。

由於「可負擔健保法」未把牙齒保健視為「必要健保福利」，所以各州有權力調整白卡的牙科保險，很多州的白卡牙科福利只包括「急診或有限福利」。雖然白卡提供的牙科福利各州不同，不過通常只有緊急治療，這使得很多美國人無法獲得高品質的牙齒照護。

白卡提供的緊急牙科照護，是指為嚴重牙痛者立即減輕痛楚的必要牙齒治療或拔牙，也包括控制出血或去除感染的服務，以及牙齒或牙床受傷需要的緊急治療。

「美國牙科協會」（ADA）的數據顯示，2至18歲兒童中， 51.3%有私人牙科福利，38.7%透過白卡或其他政府計畫獲得牙科福利， 11%享有白卡但無牙科保險。在 19至64歲成人中，59%有私人牙科福利，但只有 6.7%享有附帶牙科保險的白卡， 35.2%有白卡但無牙科保險。

聯邦醫療保險 不含牙科

傳統「聯邦醫療保險」（Medicare，俗稱紅藍卡）不提供牙科保險。65歲以上者可能透過雇主或是自行購買牙科保險，或是藉由「聯邦醫療保險優良計畫」獲得牙科福利。不過，雖然百分之百的耆老取得紅藍卡便有健保，根據「凱瑟家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）的分析，約三分之二的紅藍卡受惠者，也就是幾乎3700萬人沒有牙科保險。

74歲的索妮雅．多明格茲（Sonia Dominguez）和 81歲的丈夫莫雷宏（Miguel Morejon）住在邁阿密20多年，他們記不得最後一次看牙醫是什麼時候。多明格茲說：「可能是三、四年前吧，或是更久以前。」

他們的問題是沒有牙科保險。多明格茲和莫雷宏在洗衣店工作一輩子，退休後依賴紅藍卡看醫生。但是這對夫婦驚訝的發現，紅藍卡並未納入牙科福利。他們負擔不起自掏腰包的費用，即使只是洗牙也付不起。

多明格茲表示：「看牙醫對我們而言太貴了，對退休者而言太貴了。沒有人會每天去看牙醫，但隔一段時間應該去洗牙。」多明格茲最近一次需要牙齒治療時，她收拾行李飛回家鄉多明尼加共和國的首都聖多明哥，那裡看牙醫的費用遠低於邁阿密。她無奈的說：「我必需作點犧牲，飛到國外看牙醫，但是年紀愈大愈難專程搭機出國看牙醫。這是美國健保制度不對的地方」。

她的丈夫莫雷宏最近牙痛，需要治療。多明格茲嘆口氣說，再等兩個月才能回聖多明哥，希望丈夫的牙齒不會在那之前掉下來，「笑起來時，別人注意到你缺一顆牙真難為情」。

透過在社區老人中心與其他長者聊天，多明格茲知道負擔不起看牙醫費用者，遠不只有她和丈夫兩個人而已，「我們會和認識的人彼此抱怨牙齒狀況很差，但是看牙醫實在太貴了」。

這也是為什麼針對年齡介於65歲到80歲的「全國健康老化調查」（National Poll on Healthy Aging）發現，高達93%的耆老都支持紅藍卡納入牙科福利，不過若納入牙科福利需多付紅藍卡保費，支持率便降至59%。在享有牙科保險的長者中，半數是從雇主或配偶的雇主獲得福利。四分之一是通過「聯邦醫療保險優良計畫」獲得牙科福利。參加這種計畫的老人中，多達72%說，他們正是因牙科福利而選擇加入。

目前，多數「聯邦醫療保險優良計畫」提供牙科保險，包含的福利有檢查、每年照X光片、洗牙等服務，如果是看醫療網內的牙醫，不需付掛號費（co-pay，又稱定額手續費）。很多保險計畫也納入全面服務，如補牙、牙冠、牙橋、假牙和某些根管治療。

不論是否有牙科保險，費用影響長者看牙醫的決定。五分之一長者說，過去兩年曾延後或未看牙醫，多數是因費用或保險問題。四分之一的老人對自己的牙齒狀況感到難為情，另有四分之一稱自己的牙齒健康勉強過得去或差勁。

使用牙醫服務的紅藍卡受惠者當中，19%表示一年看牙齒的自掏腰包費用超過1000元。鑑於半數紅藍卡受惠者的年收入不到2萬6200元，這是一筆巨大開銷。紐約大學護理教授吳貝（譯音 Bei Wu）認為，耆老收入固定，口腔健康的重要性可能因其他慢性病或疾病而退居其次，此外交通不便和會隨年齡退化的認知功能，也是牙齒保健的障礙。

針對50多歲到60多歲者的另一調查則顯示，半數受訪者不知道退休後如何獲得牙科保險，甚至有人以為傳統紅藍卡提供牙科福利。但即使有牙科保險，民眾也未必會定期看牙醫。聯邦「疾病防治中心」（CDC）指出，過去一年，逾三分之一的美國成人未去找牙科專業人員，其中40%是因為擔心費用。長期忽略牙齒健康可造成沈重代價。簡單的檢查平均花費為85元到100元，補牙約為230元到300元，牙冠則飆升至1000元以上。

牙齒生病 影響很多方面

研究顯示，沒有牙科保險的人較可能拔牙和用假牙，導致需要昂貴且麻煩不斷的牙齒治療。他們也較不可能定期看牙齒和接受牙周病治療。此外，沒有牙科保險的人較可能罹患與牙齒無關的疾病：67%較可能有心臟病；50%較可能有骨質疏鬆症；29%較可能有糖尿病。較少看牙醫，會失去預防和早期治療的機會。每年超過200萬次因牙齒問題而趕赴急診室的人中，便包括很多沒有牙科保險者。

牙齒問題多，還可能造成意想不到的後果，一個是干擾工作，另一個是就業障礙。估計在職成人每年因口腔健康問題或看牙醫而損失1億6400萬個工時。從事像顧客服務等較低薪行業者，因牙齒問題而損失的工時，比專業人士高出二至四倍。

此外，想找到新工作，面談時展現的自信和儀表是成功的關鍵。但對於牙齒不健康的人而言，帶著一口整齊白牙接受面試可能不容易，然而38%的招聘人員把應徵者不微笑，列為工作面試常見的非口語錯誤。

46%的招聘人員表示，應徵者接受面試的儀表會影響雇用決定。41%的招聘員也坦承，在與應徵者見面前，會藉著領英（LinkedIn）或其他招聘網站的照片而下判斷。所以失業者缺乏牙齒保健，若有掉牙或其他問題可導致雇主歧視。

此外，麻州的研究發現，幾乎所有牙齒有問題的白卡受惠者，自信心都很低。缺乏自信可令失業者更難以積極的態度追求就業機會，致使他們錯過提供牙科福利的工作。

不過，即使沒有牙科保險，還是有省錢方法獲得牙齒照護。你可以打聽有些牙科診所會根據病人的收入來收費，也許診斷檢查和洗牙免費，其他的治療價格較低。但是你需很早就預約，甚至把名字列入等待名單，因為這類看診收費低廉，很多人上門供不應求。

牙科學院是另一省錢選擇，學生以低廉收費看診。這些學生需達某一實習時數才可看病人，而且有牙醫監督。「美國牙科學會」列有學院名單，你可上網查詢。

此外，像剛剛提到邁阿密居民多明格茲的例子，許多人採取所謂「牙科觀光」的方法，也就是到國外獲取便宜的牙齒治療，這是一門大生意。照護外國人而牙科行業盛行的主要國家，包括墨西哥、泰國、西班牙、土耳其、捷克共和國、哥斯大黎加、菲律賓和匈牙利。

但若你決定到國外看牙醫，定要選擇安全、高品質的照護。「美國牙醫學會」提供關於國外牙科的資訊和警示，「安全無菌與預防組織」（OSAP）則告訴消費者如何評估牙醫診所的感染控制作法，並列出在國外獲得安全牙齒照護的清單。不要光比較價錢或牙醫專長。由於每個國家的安全和感染控制標準不同，並非所有國家都規定牙醫每次看病人用新手套、消毒器具和確保飲水安全，但若沒有這些措施，病患可能感染B型肝炎之類的疾病。

如果你覺得固定付牙科保險保費不值得，因為你不常看牙醫，那麼你可存一筆錢來應付可能出現的牙齒問題。你可按自己的步調存錢，但記得要注意牙齒健康，每六個月去洗牙做好預防，可免去未來花大錢做昂貴治療。