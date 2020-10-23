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在美華人 需注意牙齒健康

/韓傑
牙線清潔牙齒後，再使用消毒水殺菌。（韓傑攝影）
牙線清潔牙齒後，再使用消毒水殺菌。（韓傑攝影）

紐約牙醫醫生協會（NYS Society of Orthodontists）前主席、牙科醫生賴榮欽說，華人最常見的牙齒疾病包括：牙齦炎、牙周炎、牙齒過早缺失、牙齒彎曲和突出、下頜前突（mandibular prognathism）。他指出，華人社區對牙齒健康的忽視是很普遍的，尤其是新移民和低收入社區，但結果是可怕的和昂貴的。

他表示，齲齒可導致牙髓炎，需要進行根管治療，在牙冠後進行修復而不是簡單的填充。牙醫進行口腔衛生和預防性清潔，洗牙可以預防牙齦炎和牙周疾病，避免骨質流失和牙齒脫落。他說，有華人牙病犯了也不看醫生，要等等看。「如果推遲牙科治療，可能會導致更嚴重的全身性問題，如菌血症、急性細菌性心內膜炎和骨壞死等。」

注意預防 可以防止患病 

賴榮欽說，由於學校的硬性要求，幾乎所有兒童每年都要進行兩次牙科檢查和清潔。但是，華人社區中的許多成年人通常不看牙醫，尤其是那些沒有牙科保險或沒有聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）或聯邦醫療照顧（Medicare，俗稱紅藍卡）的成年人。

他說，只有極少數華人餐後使用牙線，清洗牙齒，「而大多數華人習慣用牙籤」。「我看到每家餐廳華人都用牙籤。」他建議，社區可以通過媒體（報紙、電視、廣播、互聯網）進行牙科教育，充分利用工作保險和醫療補助，進行牙醫的常規檢查和X射線檢查。

預防是最好、最有效、最便宜的藥物。「我們必須對社區進行教育，以使其發揮作用。」例如，日常口腔衛生和牙醫例行檢查可以預防齲齒、牙齦疾病和牙齒脫落。口腔癌篩查可以挽救生命。牙齒矯正醫生的早期檢查可以減輕咬合問題。牙醫或醫生開的產前多種維生素處方可以預防先天缺陷，如面部畸形。「僅花費幾分錢，但可以節省數十萬元將來手術費。」

大多數牙齒問題不應等待。一個小問題可能會導致更大的問題，因為需要更昂貴的治療。在某些情況下，他們可以「調整治療順序」。例如，如果一個人需要植牙2或3個，則他每年可以間隔一次，5年內可以完成。「不過，推遲會引起其他問題，如將牙齒擠出到拔過牙的部位。」

他說，早期牙齦疾病通常與疼痛無關，但是當因骨質流失而感到牙齒疼痛時，通常可能為時已晚。如果由於大的齲齒而感到疼痛，則可能需要RCT根管治療。「因此，人們需要盡快去看牙醫。」

需要植牙  要找正規醫生

賴榮欽說，目前，現在華人社區植牙很流行。他表示，與任何專業服務一樣，每個社區都有好的和壞的服務提供者。如果他們骨骼和牙齦良好，可以立即植入。植牙應由經過足夠培訓和經驗的專家和全科醫生進行。植入物的成本和實驗室費用也相差很大。植入後，必須進行維護。

25年前，美國植牙的成功率不到60%。現在，由於先進的材料和方法、培訓和經驗，成功率遠遠高於85%。「如果我具有廣泛的齲齒和骨質流失，我寧願將其拔出並用植入物代替，而不是通過RCT保存。「而後者可能和植入物一樣昂貴，但植牙的預後要好得多。」

他說，年輕人也會要求牙齒漂白。「作為一名牙齒矯正醫生，我通常開處方EverSmile Brand清潔泡沫以及患者的透明固定器。」它包含3.7%的H2O2過氧化氫，具有許多優點，可以清潔牙盤、清新口氣和輕度漂白牙齒。它可以在CVS、沃爾瑪或亞馬遜上買到。

沒有保險  有病也要看病

賴榮欽說，許多在大公司工作的雇員通常都擁有良好的牙科保險。一些收入低於一定水平的華人有政府資助的醫療補助計畫，可以支付許多牙科服務的費用。自雇者但收入超過醫療補助資格限制的患者很少有牙科保險。因此，他們需要自掏腰包看病。

他說，因為沒有牙科保險，一些華人不看牙病。他表示，牙科診所不是非營利組織，而且確實有60%至80%的間接費用，需要收費支付租金、貸款、工資、水電、保險、廣告、實驗室費用、商品成本、繼續教育、會議、旅行、餐飲、專業執照費及協會會員費等。「人們應該獲得他們付出的勞動。」

新冠病毒發生後，CDC對牙科診所的要求較高。「現在，我們必須增加防護設備（PPE）的額外成本才能擁有安全的環境，因此防護設備成本都增加了3到4倍。」他說，每位患者支付的費用約為20元。如果保險支付30至40元的清潔費，則不夠支付一半的費用。

有人根據谷歌上的牙醫評分選擇牙醫。他說，這個評分不準確。「許多競爭對手給的評分很低，而如果讓病人支付餘額，他們也會給差評。」他說，無論服務的質量如何，結果評分都可能很差，他不相信谷歌上的評分。「人們應通過另一位醫生或患者的轉診來找牙醫。」

賴榮欽建議，華人要飯後使用牙線，清潔牙齒。（韓傑攝影）
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