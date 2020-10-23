治療多靠談話 精神科線上看診空間大

精神科醫生也講究與患者之間的直接互動和感覺。（Pexels）

相較其他的醫學科室，精神科的治療主要通過與病人對話的方式進行，並不依賴身體接觸，因此一直被認為是更適合使用遠程醫療（telemedicine）的領域。精神科醫生認為，在病人會操作所需要的電子產品、且不排斥線上交流的前提下，遠程看診確實可以很大程度複製傳統的實體看診的效果，且精神病學的遠程分析和治療（telepsychiatry）在新冠肺炎疫情爆發之前，已經成為一種趨勢、未來也會越來越普遍。

不過，雖然遠程看診有極大的便利，但精神科醫生也講究與患者之間的直接互動和感覺，線上診斷仍具其不能迴避的局限性，比如交流空間是否私密和安全、對話和聯繫是否暢通，甚至視頻時的光線和角度也有講究，鏡頭裡一些沒顯現出的姿勢或動作，都有可能影響醫生判斷患者的病情。「線下和線上這兩種方式，誰也無法取代誰，但若能將兩者結合，相信會有1+1＞2的效果。」

「與其他科室不同，遠程醫療對於我們這一專科來說，總體上是利大於弊的。」精神科醫生王達表示，需要為病人做身體檢查的科室，通常都無法使用遠程醫療，但精神或心理方面的診斷和治療，講究的是和病人見得到面、說得上話，而視頻並不影響他們看病人，「雖然有差距，但只是一點點、並不大」。

特別是在疫情期間，患者減少走動有助於控制病毒的傳播，所以過去幾個月，很多醫生和患者之間的溝通交流都轉至線上。再加上保險公司也放寬了政策，鼓勵使用遠程醫療，疫情爆發以來，遠程看診「對治療的質量和效果並沒有太大的負面影響」。

王達說，3月政府頒布居家避疫令之後，診所雖然關了一段時間，但一直有提供線上的服務，「主要使用電話和視頻、通過Wechat和Facetime看診」，遇到使用Zoom的病人，他也會配合。「選擇哪種平台其實是病人說了算，看病人的要求，哪個用起來更舒服、更順手，就用哪個。」如果非要病人下載個新的軟體，「不習慣、不適應，就會影響他們問診的頻率和效果，或者乾脆不來了」，那樣就變得更麻煩。

有的病人未能在診所關閉期間藉助這種新型的方式，或者沒打電話來問、不知道有此類的服務，也就停止了吃藥，出現病情復發或者惡化的情況。「精神疾病的一些症狀和新冠肺炎的症狀挺像的，比如呼吸困難、喘不上氣、胸口疼」，擔心自己是不是染上了病毒，總這樣想會導致病情更嚴重。

但王達也指出，使用遠程醫療仍有一定的局限性，比如上了年紀的人沒有智能手機，或者有智能手機但不會操作，「告訴他們怎麼打開軟體和連接，他們也不會」，雖然能在電話上單純進行語音溝通，可「視頻的效果絕對比只語音要好」。視頻不光是為了看面部表情，有時候一些姿勢和動作也能幫助醫生診斷。還有的患者是看不到醫生本人就不踏實，所以拒絕使用線上問診的方式。

精神科治療師Eddie Reece已經線上看診了很多年。他表示，調整好視頻的光線和角度其實很重要，如果光線不夠，醫生只能通過鏡頭看到患者臉部的一部分，會對治療的效果產生影響。條件允許的話，患者至少要把鏡頭對著自己的上半身，讓醫生起碼能看到手臂的動作。

「心理諮詢非常注重隱私，很多病人居家避疫期間，需要待在車裡、或者衛生間才上線。」約翰霍普金斯大學醫學院（John Hopkins University School of Medicine）精神和行為學助理教授Paul S. Nestadt表示，他比較擔心的是有自殺傾向的病人，如果實體看診，至少可以送醫生去急診室，但線上看診時，如果對方突然下線，自己就無法聯繫到對方、也就不能提供別的幫助。

另外，實體看診時，患者必須得起床、穿衣、出門、最終來到診所，這個過程本身對一些患者來說就已經是一種治療，「我很多時候都覺得，強迫患者走出家門、來到現實的世界中，比我在診所為他們提供的任何療法還要好」。但線上看診確實能讓患者及時獲得所需的幫助，尤其疫情期間更是高危階段，恐懼、害怕、聽聞死訊、失業、隔離等，都有可能導致很嚴重的後果，遠程治療無疑降低了這種風險。

王達說，總體上看，如果病人會使用遠程醫療所需要的工具，且心理上並不排斥使用，則屬不錯的治療方式。但精神科也講究醫患之間的直接互動和感覺，「線下和線上的確是有差別，如果線下時醫患之間氣場不對、感覺不對，轉到線上反而能減少負面影響」，如果醫生和患者真的不匹配，「這種情況下我會直接建議病人換別的醫生試試」，以達到最佳的治療效果。

Reece也說，線上看診時，因為不能像線下那樣讓病人產生直接的感覺和連接，特別是新病人，「我懷疑他們要麼是使用起來不習慣，要麼是比較在意自己鏡頭上的形象」，就不如治療已經熟悉了的老病人時的效果好，「有的老病人甚至一、兩年沒見到本人也沒問題」，新病人則需要慢慢引導著去適應這種新型的方式。

「對於遠程醫療，別的科室的態度或許是能不用就不用，但我們的專科是既可以線上遠程、又可以線下實體，且這兩者不能取代彼此，如果綜合起來，效果一定是1+1＞2。」王達表示，精神病學的遠程分析和治療早在疫情前就開始在推廣和普及，未來也會繼續發展下去，但遠程醫療具體能否廣為醫生所用，還需要保險公司的政策支持。「醫生線上看診和線下看診花費的時間是一樣的，甚至需要多花不少心力來保障線上看診的效果，但如果保險公司的支付額太少，經濟層面上醫生也承受不起。」