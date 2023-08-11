庇護所60天驅逐政策挨批 市府：養不起

紐約市議會10日召開公聽會，審查市府上月提出的60天庇護所驅逐政策。(記者張心／攝影)

紐約市議會10日召開公聽會，審查市府上月提出的60天庇護 所驅逐政策，直指此舉對無證移民 打擊巨大，要求市府盡快改善；市長移民事務辦公室回應，市府暫無意向修改此政策，因目前每日新抵達的無證移民達到500人，實在難以長期負擔他們的衣食住行等多項開銷。

由市議會公共福利委員會(Committee on General Welfare)和市議會移民委員會(Committee on Immigration)聯合舉行的聽證會，旨在審查市府新政對無證移民的負面影響。市長亞當斯(Eric Adams)於7月19日對入住安置處所的成年庇護客下發「逐客令」，要求其60天內離開安置處所自尋住處。此舉遭到市議會質疑，邀請市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、 紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)高級副主席朗恩(Theodore G. Long)等接受質詢。

副議長、市議會公共福利委員會主席阿亞拉(Diana Ayala)表示，設置庇護時限不合理也不合適，這將導致無證客 不得不睡到街上，從而被迫變成遊民，「大家已經十分不幸了，因為想尋求新生活所以才投奔紐約，結果我們把人家拒之門外，這樣處理不合適。」

負責運營無證客庇護所的朗恩回應，「我們一樣對無證客擁有無盡的同情，但我們的資源無法達到無限，空間已經嚴重不足。」；他列舉數據稱，紐約市目前每天平均要接待300到500名新無證客，而且絲毫沒有減緩的跡象，「我們的住房、資金、教育、食物等資源，長期下來無法支撐這麼多的需求，所以只能以政策作為『軟釘子』，勸阻無證客不要再來紐約。」

卡斯特羅也補充，無證客危機是全國性問題，紐約市已經盡所能在收容難民，而且該市也是全國唯一一個為無證客提供了全方位、高品質服務的城市，「面對難以遏制的移民趨勢，我們只是想通過60天庇護所驅逐政策，督促他們挪動到其他地方去。」但他也強調，市府此舉僅針對單身無證客，有孩子的家庭將得到優先安置。