州議會提案 超速累犯車安裝限速器

紐約州議會提案，擬在多次因超速和闖紅燈的駕駛車輛上安裝限速器。(歐新社)

紐約州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和州眾議員 加拉格爾(Emily Gallagher)近日提案，擬在多次因超速和闖紅燈的駕駛車輛上安裝限速器，行車最高時速不得超過路段最高限速5哩，確保他們不再超速，以促進紐約道路安全。

根據提案內容，累計收到六張以上超速和闖紅燈罰單者，以及在12個月內收到四張以上超速和闖紅燈罰單者，車上將被安裝限速裝置，確保其行車最高時速不超過路段最高限速5哩，比如在限速每小時40哩的道路上行駛，安裝限速器的車輛最高只能開到每小時45哩。

如果駕駛在18個月內累計被扣超過11分，也將被要求安裝限速器。如果發現駕駛行車不安全，限速器的有效期可延長至36個月。

郭納德表示，酒駕累犯者可以被要求安裝相關裝置，確保其無法在酒精影響下開車，限速器也將確保超速累犯者無法超速。郭納德說，這項法案簡單明瞭：「如果你不停止超速行駛，政府將迫使你這樣做」。

據統計，三分之一的交通死亡事故都與車速有關，車速每小時增加10哩，車禍中的死亡風險就會增加一倍。今年春天，哈里斯(Katherine Harris)在布碌崙 的十字路口被超速駕車者撞死，郭納德、死者家屬以及其他交通暴力受害家庭就曾集會，悼念死者外也呼籲政府重視超速問題。

根據統計，安裝此類裝置已被證明可將交通事故死亡人數減少37%。紐約市 實施的一項試點計畫顯示，在車輛上加裝限速器後，緊急剎車的情況減少了36%，而且這些車輛在99%的時間內，都遵守了限速規定。

州眾議員加拉格爾說，死於交通事故的美國人仍多於世界上任何其他國家，政府必須採取積極主動的措施來減少交通暴力。