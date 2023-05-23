庇護客工作許可 亞當斯、霍楚籲加速發放

市長亞當斯(左三)和州長霍楚(右二)舉行聯合記者會，呼籲加快為庇護客辦理工作許可。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚 (Kathy Hochul)22日舉行聯合記者會，呼籲聯邦政府加快為庇護 客辦理工作許可，希望能幫助緩解安置壓力；亞當斯還表示，如果民主黨政府處理不力，有可能危及選舉；同時，兩名國會眾議員還提議大學宿舍在夏季暫時收容庇護客。

亞當斯和霍楚呼籲聯邦政府繞過國會的兩黨分歧，使用行政命令，加快為庇護客發放工作許可。他們呼籲白宮放鬆庇護客獲得工作許可前為期180天的等候期，同時還呼籲白宮將來自委內瑞拉、瓜地馬拉、尼加拉瓜和薩爾瓦多等一些國家移民的「臨時保護身分」(TPS)再延長18個月。

霍楚承認，對於拜登是否有權力單方面為庇護客放寬獲得工作許可的條件可能有不同意見，但她表示，目前的形勢已經達到危機的程度，必須要試一試。霍楚還要求拜登開放聯邦擁有的設施來收容庇護客，她也在考慮動用甘乃迪國際機場的機庫來安置庇護客。

亞當斯說，上周就有5800名庇護客抵達紐約市，從去年以來，總共有7萬名庇護客湧入。據估計，到明年春天，紐約市將耗資43億元來安置這些庇護客。

亞當斯還警告說，如果不採取更多措施遏制庇護客危機，民主黨有可能為此在選舉中受到衝擊。亞當斯說，他會盡全力幫助拜登總統連任，但他擔憂的不是政治，而是民眾。他說，來到這個國家的人理應得到合理的接待，但國民也不應該承擔過多的開支。

另外，紐約州兩名國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和鮑曼(Jamaal Bowman)22日共同寫信給紐約各大學校長，希望今年夏天用大學宿舍來收容庇護客，因暑期學生學校，宿舍正好用來臨時安置庇護客。霍楚也對使用大學學生宿舍表示樂觀。