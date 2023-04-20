市府將投資千萬 修繕穩租房

華埠的公寓樓許多都屬於穩租房。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)19日推出「解鎖」(Unlocking Doors)項目，宣布將投資1000萬元用於修繕年久失修的穩租房公寓，並幫助遊民 入住穩租房；試點期間，市府將提供2萬5000元修繕400套目前空置的穩租房公寓，然後將修繕好的穩租房分配給為遊民提供住房補助的「CityFHEPS」系統申請者。

目前紐約市面臨嚴重的住房危機，遊民數量已創下歷史紀錄，「解鎖」項目意在增加全市房屋供應量，尤其是需求最大的可負擔租房；目前，全市月租金 低於1500元的公寓，僅占總數的不到1%；去年，全市100萬套穩租房中，共有超過3萬8000套註冊狀態為閒置。

「解鎖」試點項目將於今年夏季開放房東 申請，市府將首選少數長期空置、需要大幅修繕的400套月租金低於1200元的穩租房，在「CityFHEPS」系統中申請住房補助者就可入住，租房合同為期兩年。

申請該項目的房東須等到新租客入住，才可得到補貼；通過「CityFHEPS」系統申請住房的民眾僅需支付部分房租，通常為其收入的三成，其餘部分由市府補貼。

亞當斯表示，「解鎖項目」將有助於解決住房危機，「不僅能夠增加可負擔住房的供應量，而且可以幫助低收入遊民找到高質量的永久性住房。」

不過，也有住房維權團體表示，「CityFHEPS」系統的申請者遭到房東歧視，通常會被拒絕；儘管因為申請者有住房補助而拒絕是非法的，但通常執法不嚴，而且通過「CityFHEPS」拿到住房補助的申請者也需等待幾個月才能實際入住；在上一財年，遊民在「CityFHEPS」系統提交申請後，平均需要534天才能找到永久住房。