保釋法改革 百名法學教授要求保持現狀

在州預算 談判的最後幾天，圍繞是否對紐約的保釋法改革進行進一步修改的爭論愈演愈烈，100多名法學教授聯名寫信給州長霍楚 (Kathy Hochul)和州議會領導人，敦促他們保持法規的現狀。

在信中，這些來自紐約州各法學院，包括哥倫比亞大學和紐約市立大學的法學教授，批評霍楚推動從州法律中刪除「最小限制性標準」的做法，該標準迫使法官使用最不繁瑣的手段將被告帶回法庭。

他們在信中說，作為教授和研究法律的學者，堅決反對州長霍楚的提案，因為將破壞紐約對於審前拘留的長期存在的做法，並將更多非洲裔、西語裔和低收入 的紐約人送進監獄。

這封信已得到州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議會議長希士提(Carl Heastie)的支持，他們都拒絕在議會的預算計畫中對保釋法進行任何修改。

霍楚希望在下一財政年度的州預算中頒布對於保釋法改革的反轉。該預算原計畫在本周末前通過，以便按時審議。為了將修改保釋法的內容納入其中，霍楚也有推遲通過預算案的想法。霍楚指，修改保釋法有助於消除法官對於哪些暴力犯罪符合保釋條件的困惑。