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威利點建賭場 州議員提法案相挺

記者高雲兒／紐約報導
花旗球場周邊公有空地開發，爭議不斷。(本報檔案照)
花旗球場周邊公有空地開發，爭議不斷。(本報檔案照)

皇后區州眾議員艾柏里(Jeffrion Aubry)近日提案，擬同意紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)將花旗球場周圍公有空地開發成賭場和娛樂中心，皇后區區長表示，關鍵還在於聽取社區意見。

花旗球場周邊空地早在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，改變用途需修改州法。艾柏里的提案，將允許球場周邊空地轉為「與遊戲類設施配套的商業、零售、娛樂、酒店、會議以及社區設施用途」用地；法案稱要改變公園用地(parkland)現狀，應通過柯恩的專案項目「新綠威利」(New Green Willets)、其附屬公司或與其他公司簽訂租約及協議。

柯恩的開發團隊迄今已舉行多次社區會議，就花旗球場周圍空地的潛在用途徵求意見。98%與會者希望有「重大建設」(to build something great)，2%盼「維持現有的50畝柏油地面」。意見總結包括：為居民創造高薪工作機會，支持社區商業；創造全年無休的娛樂場所，如音樂表演、社區活動及餐廳、酒吧；設大面積且專屬於居民的綠地和公園。

柯恩就花旗球場周邊50英畝用途舉辦多次願景座談會，聆聽社區代表意見。(本報檔案照...
柯恩就花旗球場周邊50英畝用途舉辦多次願景座談會，聆聽社區代表意見。(本報檔案照)

艾柏里表示，他想通過立法讓讓柯恩的團隊有機會贏得賭場執照，以此對當地提供工作機會，也是他關心的重點。作為建設的一部分，將有一條公共道路連接威利點(Willets Point)7號線車站和法拉盛灣，方便交通。

柯恩曾表示，賭場肯定是一個選擇。此前柯恩和其團隊已花費數十萬元遊說當地政客，支持開發計畫。作為賭場選址委員會的一員，皇后區區長理查茲表示「很高興看到這個立法程序開始，但就像皇后區大規模開發的其他提案一樣，最關鍵的還是社區反饋和社區利益」。委員會其他成員分別是州長和市長，剩下三名成員由艾柏里、皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、市議員莫亞(Francisco Moya)任命。

拉莫斯對這項提案感到驚訝，並表示公園地改變需要她在聯合提出的法案簽字，目前還沒有機會閱讀艾柏里的法案，法案仍處起步階段，需要州參議會共同提案，市政府做出土地使用決定。

皇后區州眾議員提出法案，支持將花旗球場周圍空地開發成賭場和娛樂中心。(本報檔案照...
皇后區州眾議員提出法案，支持將花旗球場周圍空地開發成賭場和娛樂中心。(本報檔案照)

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