移民案件免費律師 民代聲援維權
影音來源：記者張晨
維權組織CARE for Immigrant Families於23日與布碌崙(布魯克林)區長、市主計長等民選官員在曼哈頓中城州長辦公大樓外示威，呼籲通過「代表權法案」(Access to Representation Act，簡稱ARA)，該法案將幫助無證移民家庭在移民法庭訴訟中獲得律師代理，以加快審理進程。
法案由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)與州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)共同發起，克魯茲表示，無力聘請律師的移民，無論年齡或語言能力，被迫對抗訓練有素的政府律師。
研究表明，有法律代理人的情況下，被拘留的無證移民贏得居留權的可能性是其他人的十倍。與會者表示，在州議會就2024財年最終預算即將敲定之際，敦促州長通過ARA並維持擬議的預算撥款，讓更多移民者有機會留在紐約為社區和經濟貢獻。
市主計長蘭德(Brad Lander)出席支持，他表示，可靠的多年期預算將能幫助移民申請合法身分，獲得工作許可，並在紐約建立新生活，同時有機會讓他們與家人團聚。
布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示，正義不是免費來的，ARA是付諸行動並捍衛紐約移民權利的機會。隨著成千上萬人來紐約尋求安全庇護和工作機會，進入一個複雜法律體系。 但任何紐約人，都不應該被迫獨自站在移民法庭上。
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