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法拉盛路邊攤改由市清潔局執法 黃敏儀：能解決小販氾濫問題

記者劉梓祁／紐約報導
市府將打擊無證攤販的執法單位，由市消費者和工人保護局改為市清潔局。(本報檔案照)
市府將打擊無證攤販的執法單位，由市消費者和工人保護局改為市清潔局。(本報檔案照)

面對無證攤販問題，市府及市警日前宣布於皇后區法拉盛加強執法，市府17日表示，從4月1日(周六)起，主要執法單位將由市消費者和工人保護局(DCWP)改為市清潔局(DSNY)，對此市議員黃敏儀回應，相信透過市清潔局的人力及資源，將能有效解決法拉盛違法小販氾濫問題。

由於市府的加強執法，引起維權團體和大量華人攤販示威反對，表示街頭擺攤是重要收入來源，籲停止這種對亞裔攤販的「針對性」執法行動。

黃敏儀17日在聲明中表示，過去一年來她與市消費者和工人保護局合作密切，不斷向法拉盛的無證攤販宣傳，介紹各項法律法規，但對目前仍無改善的攤販亂象感到遺憾，表示該狀況不僅對人行道和環境衛生造成影響，也對社區尤以老年人為主的居民構成威脅，步行至超市或診所都變得更困難。

對於主要執法單位將轉為市清潔局，黃敏儀表示，相信當局人員能憑藉人力、資源和專業知識，解決法拉盛無證攤販的問題；在和市警109分局的合作下，市清潔局將有權對違規小販做出罰款，並在反覆警告無效後沒收貨物。

黃敏儀也在17日與市長辦公室、北皇后區勤務指揮中心、市警109分局和市清潔局代表舉行會議，討論執法策略；她對此表示，對即將到來的執法行動感到樂觀，相信事情在朝著被解決的方向前進。

不過紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)當天也對此發表聲明，該聯盟政策和項目副總裁摩爾(Theodore Moore)表示街頭小販的多樣性正是成就紐約市如此獨特的部分原因，市府不應該監管這些小攤販，並認識到他們的貢獻，創建能夠協助攤販生存和發展的系統，並取消執照及經營許可上限。

當局原定在15日起於法拉盛市區執法，打擊無證攤販，但針對攤販的教育及宣導工作增加，因此當局將執法日期推遲一周；近日有大量華人在市議會示威反對，表示擺攤是收入唯一來源，也是法拉盛繁榮的基礎，指責行動是針對亞裔的執法，呼籲市府思考對策，確保所有攤販都有機會獲得執照和經營許可。

黃敏儀與市長辦公室、北皇后區勤務指揮中心、市警109分局和衛生局代表舉行會議。(...
黃敏儀與市長辦公室、北皇后區勤務指揮中心、市警109分局和衛生局代表舉行會議。(黃敏儀辦公室提供)

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