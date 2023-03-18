市公立醫院系統 持續提供新冠相關服務

聯邦新冠緊急狀態結束，紐約市將持續為市民提供新冠檢測、疫苗接種和長新冠治療。(市長辦公室提供)

聯邦新冠疫情緊急狀態 將於5月11日結束，民眾未來的相關醫療費用需由保險承擔，紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)17日宣布，將持續為市民提供新冠檢測 、疫苗接種和治療服務，且無論市民醫保和移民身分，均可在全市11家醫院和指定社區診所獲得幫助。

市公立醫院系統17日宣布一系列舉措，表示緊急狀態結束後，民眾需要取得新冠檢測、治療和疫苗服務，仍可以在公立醫院系統下的11間醫院，及五個行政區的哥譚醫院(Gotham Health)中心獲得，市民可撥打(844)692-4692預約；擁有「MyChart」帳戶的也可登陸網站直接預約。

全市新冠緊急熱線將繼續為市民提供緊急新冠服務，包括開具免費的新冠特效藥，並可當天送至家中，也可轉診輸液治療新冠病毒。有需要的民眾可撥打(212)268-4319，將有專業人員到府提供免費的新冠篩查，若檢測結果呈陽性，也能免費獲得新冠特效藥。

罹患長新冠者，則可以在公立醫院系統下的三個「新冠卓越治療中心」(COVID-19 Centers of Excellence)得到短期或長期的護理。此類中心提供肺部護理、氧氣補充、心臟護理、診斷放射學服務、綜合心理健康服務等，幫助長新冠患者得到專業護理支持。居民可撥打(212)268-4319，或登陸https://ssur.cc/iJRxPzn查詢。

另外，在疫情期間經常看到的街頭檢測帳篷，將從本月31日(周五)起，全數轉移到11家公立醫院系統；五大區40個流動新冠檢測車，也將減少為20個，5月11日起則全部取消。

5月初開始，市府將為全市1000個社區和宗教團體，發放免費居家檢測試劑；全市300個圖書館、公園、文化機構等，也將免費發放居家檢測試劑，數量有限，有需要者可向上述單位索取。

殘疾人若需要新冠幫助或居家檢測，可致電311；失聰或患有聽力障礙、需要使用手語幫助的人士，可視頻電話撥打(646)396-5830。更多信息，可參考：https://ssur.cc/Mi7u8jV。