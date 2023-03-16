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全市300萬免費車位恐收費 惹議

記者和釗宇╱紐約報導
州議會有意授權市議會設立居民停車許可項目，每張許可月費最高30元，以此籌集資金補貼MTA。(記者和釗宇 / 攝影)
州議會有意授權市議會設立居民停車許可項目，每張許可月費最高30元，以此籌集資金補貼MTA。(記者和釗宇 / 攝影)

州議會在日前提出的新財年預算反饋案中拒絕州長霍楚(Kathy Hochul)的由紐約市每年補貼大都會運輸署(MTA)5億元的計畫，提出有意授權市議會設立居民停車許可項目，每張許可月費30元，以此籌集資金補貼MTA；雖然此舉可能方便社區當地居民停車，但有市議員表示，市議會並未要求實施居民停車許可項目，州議會此舉是轉嫁成本。

目前全市大約有300萬個停車位可免費停車；根據州參議會的提案，擬授權市議會針對各區或細化到不同社區指定停車許可項目，適用停車許可的街區、時段及任何規則將由市議會決定，每張許可收費最多每月30元，預計每年可產生4億元收入，以此抵銷霍楚要求紐約市每年補貼5億元的大部分。

全美有多個大城市設有居民停車許可系統，前市長彭博(Michael Bloomberg)也曾在2008年考慮設立，但未能成功推行；支持這項提議的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，這意味著曼哈頓和長島市等停車位緊張的社區民眾，在獲得許可後停車會更加方便，「人們大晚上開車回到住處所在社區，兜半個小時都找不到停車位，這種故事時常發生。」

吉納瑞斯表示，參議會的計畫並非強制要求紐約市成立居民停車許可項目，只是授權市議會若有考慮可以推行，但這會讓市議會在決定收費許可覆蓋區域時面臨艱難選擇，因為目前很多區域都是免費。

市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，市議會並沒要求推行居民停車許可項目，「我們都希望補貼MTA，全市五區通過徵稅已承擔MTA超過七成的運營預算，我敢說紐約市已經承擔了應有的份額，州議會這項提議感覺是在轉嫁成本。」

紐約市 MTA 預算

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