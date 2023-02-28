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律師都看不懂 機票售價多隱藏費 議員提案透明化

記者許君達／紐約報導
戈特海默在新澤西紐瓦克機場宣布機票「透明盒」計畫。(記者許君達／攝影)
戈特海默在新澤西紐瓦克機場宣布機票「透明盒」計畫。(記者許君達／攝影)

新澤西州國會眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)27日在紐瓦克機場客運大廳召開記者會，宣布新提案，要求航空公司售票過程增加透明度、使乘客不再被隱含費用所困擾。

戈特海默將新提案命名為「航空公司透明箱」(Airline Transparency Box)，要求航空公司在其網站或應用程序上出現票價選項時，將所有可能的額外收費，包括行李托運費、選座費、機場費和稅費，以及行程退改費用全部顯示在同一頁面，而不是隱藏在最後。「透明箱」頁面分為兩部分，上部表格列出購買機票附加的一半費用，底部表格列出按機票艙位等級區分的取消規則。這種透明化規定已經在信用卡行業開始執行。

戈特海默的提案與拜登政府先前提出旨在避免業者隱藏收費的「垃圾收費避免法案」(Junk Fee Prevention Act)相呼應，並在其基礎上提出細化方案。他表示，將在本周致函運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，督促執行。

戈特海默說，他和妻子都是律師，但連他們都看不明白航空公司售票的各種長篇規則。有些時候，各種隱藏的附加費用加起來比機票價格都高，導致很多消費者不明不白地花了冤枉錢。據統計，2022年10月，運輸部在一個月之內收到5000多份針對航空公司的投訴，比疫情前的2019年10月增加372%。

紐瓦克機場 新澤西州 拜登

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