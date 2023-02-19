新建住宅解決住房危機 長島等市郊社區反對

長島高收入社區強烈反對州長新建住房計畫。(記者許君達／攝影)

紐約州長霍楚(Kahty Hochul)此前發表2023年州情咨文，提出計畫，將在未來十年於全州範圍內新建80萬套住房，以解決紐約當前面臨的住房緊缺危機、平抑住房成本，但是這項計畫遭到以長島 為主的市郊高收入社區反對。

州府指出，紐約州正面臨嚴重的住房危機，據統計，超過一半的紐約租房者支付的租金 超過其收入的30%，高居全美第二。在紐約市 都會區，2015年以來租金上漲了30%、房價上漲50%；而在紐約市以外的郊區，租金增長則達到40%到60%，房價增長50%到80%。

根據房產網站Redfin的數據，紐約市近期每月平均租金為4157元，長島納蘇郡為4007元。由於房價劇增主要出於剛需，新建住房將可解決該情形。

計畫中要求，在大都會運輸署(MTA)市郊鐵路途徑的地方，將強制要求車站周圍半哩範圍內的住房屬性為高密度、多單元的公寓，以創造更多可負擔的通勤族住房。

而為了落實計畫，還同時推出審核機制，當地當局將在三年之內面臨評估，以檢視其是否達到要求目標，如果未能達標，州府將介入。

紐約郊區的社區組織和地方行政當局對此反應強烈，目前已有多個長島社區號召居民和民選官員行動，提出反對意見。

長島納蘇郡蠔灣鎮(Oyster Bay)在請願平台「change.org」發起請願，內容寫道，「州長的計畫將允許公寓建在我們的社區建住宅區，與過分擁擠的都市中心不同，該計畫將會使社區的高品質生活被摧毀。」

罕普斯狄(Hempstead)鎮的請願內容，則號召居民為「保護我們的郊區生活質量、拯救我們的郊區而戰」，兩則請願上線一年，至今皆未達到目標簽名數。

州參議員莫瑞(Dean Murray)表示，居民和地方官員都承認紐約州面臨的住房問題，霍楚的計畫就像是餅乾模具一樣未針對每個不同地區做調整，而地方政府卻必須去解決這樣的一個「現實問題」。目前，尚不清楚是否有地方當局有意對霍楚的新政提出法律挑戰。