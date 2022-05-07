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市府砸4760萬元 拓展綠色通道

編譯孫梁／綜合6日電
市府預計撥出4760萬元專款，用於拓展綠色環保的自行車與行人專用道。圖為法拉盛草原可樂娜公園。(本報檔案照)
市府預計撥出4760萬元專款，用於拓展綠色環保的自行車與行人專用道。圖為法拉盛草原可樂娜公園。(本報檔案照)

紐約市將加大對民眾綠色出行的投入，主管運營的副市長喬西(Meera Joshi)表示，市長亞當斯(Eric Adams)希望在市府的預算中撥出4760萬元專款，用於拓展綠色環保的自行車與行人專用道；其中包括布碌崙貝瑞吉和皇后區法拉盛等華人社區。

全市現有150哩長的綠色通道(Greenways)，專供自行車和行人使用，市府計畫在全市再增加20哩長的綠色通道，首先開工的是布碌崙西南海濱和皇后區中部的兩條線路，並將修復全市五區年久失修的綠色通道。

喬西日前在格林尼治村建築中心舉行的「紐約市綠色通道峰會」(NYC Greenways Summit)上說：「綠色通道是城市的連接網路，專項撥款將使我們得以興建新的通道，並使現有的綠色通道得到美化和養護。」

布碌崙(布魯克林)興建的新綠色通道是起自貝瑞吉(Bay Ridge)的埃里克森公園(Leif Ericson Park)，向南沿著海濱公園路(Shore Parkway)直至康尼島(Coney Island)；皇后區的綠色通道是從法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)一直到貝賽(Bayside)的特頓堡公園(Fort Totten Park)。

專款將撥給市公園局和交通局，公園局是負責專用道在綠化地的建設，交通局負責社區街道的部分。

喬西是以亞當斯的名義做出上述宣布，亞當斯原擬在非營利的布碌崙綠色通道計畫(Brooklyn Greenway Initiative)主辦的活動上親自宣布，但他在加州參加募款活動後，因為返程航班被取消而滯留在當地。

市府原先考慮也在布朗士區的哈林河(Harlem River)沿線修一條綠色通道，但認為目前的操作難度太大，因為要建成一條連續不中斷的通道，沿途多處需要徵地。但市公園局長唐納赫(Susan Donoghue)表示，暫時擱置並不表明布朗士區被遺忘，只是需要更多的時間和資金。

布碌崙 亞當斯 皇后區

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