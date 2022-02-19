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州參議會立法 加強教師多元化

記者金春香／紐約報導
州參議會通過法案加強紐約市教師多元化。（Getty Images）
州參議會通過法案加強紐約市教師多元化。（Getty Images）

州參議會日前通過法案包，致力於改善紐約學校的教師多元性，鼓勵更多來自不同族裔、擁有不同背景的人加入教師行列，法案並成立「自我扶植」(Grow Your Own Initiative)計畫，希望吸引更多代表性不足的少數族裔教師加入學校。

州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，絕大多數人的生命中，都獲得過至少一名教育者的幫助，在教育者的影響和幫助下，看到自身發展的無限可能，擁有與自己族裔相同的教育者代表，令很多年幼學童獲得重要的人生榜樣，也在很大程度上提高課堂學生間、學生和老師間的連結性，促進學生更好、更快學習知識。

考辛斯說，加強教師構成的多元性，是紐約進一步進行教育改革的關鍵，也能確保教育體系的發展適用於所有學生。

參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，教師構成需要反應學生族裔的構成，「自我扶植」計畫能促進招募更多優秀教師，以及優化教學環境，為教師提供更多機會及光明前途；如果大家希望保證紐約各個學校對應當地人口構成，就應該為少數族裔教育者提供優質機會，幫助學生成長。

除「自我扶植」計畫外，法案包還包括在州教育廳設立教育者多元化小組，對州內學校的教師多元化進程進行調查，定時發布報告，並出台更多對策進一步推動多元化。

另外還出台項目致力於招募和保留目前學校代表名額不足的教師群體，以及招募更多雙語教師，及為少數族裔教師提供指導、社交網路和互助項目支持。

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