加入紅藍卡後的首次預防性體檢

(Medicare.gov)

首次加入紅藍卡 B部分，前12個月可享免費預防性體檢(Welcome to Medicare)，適用接受紅藍卡支付費用協議的醫療服務提供者。但若有額外檢驗、服務，且預防性體檢不包含這些項目，當事人仍須承擔自付額。

醫療服務提供者也可能建議超出紅藍卡給付範圍的健檢次數頻率及額外檢查項目，部分可能需自費，因此最好向醫生問清楚推薦這些項目的原因，以及紅藍卡是否支付費用。

紅藍卡預防性體檢的服務

體檢內容除詢問與健康相關的醫療、藥物歷史、教育程度、生活情形等，也包含預防項目，如：特定檢查、流感、肺炎鏈球菌等疫苗，並視情況建議轉診。其他尚有：測量身高、體重、血壓、身體質量指數(BMI)，及基本視力檢測等。也會評估是否有罹患憂鬱症風險。

醫生也可能討論若未來無法自理時的長期醫療計畫，指定醫療代理人，代為決定呼吸器、插管、心肺復甦、器官捐贈等，除醫生外，也可與律師討論相關事項。

首次預防性體檢的項目及內容

醫生或許會以書面說明檢測、疫苗、預防治療項目。紅藍卡B部分承保包含：腹主動脈瘤篩檢 、酗酒評估、骨密度測量、 心血管疾病檢測及行為治療，以及子宮頸癌、大腸癌篩檢等，後者包含糞便、DNA、腸鏡檢查等。

其他項目尚有糖尿病篩檢、自我健康管理訓練、青光眼檢查、流感疫苗 、B型肝炎、C型肝炎檢查、愛滋病、性病、肺癌、前列腺癌、乳房X光篩檢、飲食營養及肥胖症、憂鬱症、戒菸諮詢等。

疫苗施打則包括：流行性感冒、新冠肺炎、B型肝炎、肺炎球菌疫苗等。

詳細內容網址：https://www.medicare.gov/coverage/preventive-screening-services。紅藍卡預防體檢介紹影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=3ljyLlaDUEU。

(Medicare.gov)

特別提醒，當與醫師預約時，應說明是紅藍卡預防性體檢，之後並準備醫療、疫苗紀錄、家庭健康史，以及處方藥、非處方藥、維他命服用紀錄及原因。

(帝國藍十字藍盾健保公司)

文章内容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。