市警改革第2階段 5原則根除種族主義

市警改革第二階段，白思豪宣布五項原則以消除種族歧視。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)12日在記者會上宣布第二階段市警改革，提出五項原則以消除市警執法中遺留的種族主義 禍根，加強透明度和問責制，招聘警察時將以居住在紐約市作為重要參考條件等。

第二階段市警改革是以市警改革和改造合作計畫草案(New York City Police Reform and Reinvention Collaborative)的36項提案為基礎；白思豪表示，今天宣布的改革將給市警帶來更大的責任，是否為紐約市居民，將成為雇用警員時更重要的因素，並結束「從貧困走向監獄的單行道。」

市警總局局長希爾(Dermot Shea)指出，為了制定此項計畫，已經舉行100多次會議，目的是為了傾聽更多聲音，以制定確實而有效的計畫內容，並在往後工作中發揮作用。

白思豪表示，首先要關注貧困社區及群體，為涉及刑事訴訟的低收入者提供服務，消除「貧困導致犯罪的管道」，並採取新的公共衛生辦法防止濫用藥物，包括設立一級濫用藥物預防中心，並為需要家庭提供保健和人道幫助。

對於市警內部而言，首要任務是保證透明度和問責制，白思豪指出，將擴大早期干預，以更快找出和評估行為不當的警員，並確保涉及違規的警員會受到懲處。

希爾表示，建設一個多元化、有彈性的市警部門也非常重要，未來招聘新進警員時，除了居住在紐約市是很重要的條件，警員晉升制度也要更注重透明度，以及考量個人的投訴和紀律處分紀錄。

在種族歧視帶來執法不公的爭議上，希爾則指出，市警將參與一項全面、獨立的審查，以確定和評估影響紐約人的種族主義結構。

最後一項則是建設社區夥伴關係，白思豪表示，市警將在全市範圍內加強與移民社區的關係，特別重視穆斯林社區。