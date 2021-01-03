一街之隔 華埠商家無緣中低收貸款

華埠很多小商家都位於10013郵遞區號內，僅因一街之隔就無法申請貸款。（記者金春香╱攝影）

市府與市小商業服務局(SBS)去年11月為全市中低收入 社區店面貸款 (NYC LMI Storefront Loan)援助計畫，但該計畫根據郵遞區號決定符合資格的小商家，華埠 因落入高收入區號，導致地區內很多商家無法申請；日前非營利組織心目華埠(Think!Chinatown)指出，市府應停止使用郵遞區號作為評估援助項目的指標，保證華埠商家獲得貸款的機會。

中低收入社區店面貸款計畫提供3500萬元，針對2018年1月1日前就開始運營、員工人數在二到99人間的中低收入社區小商家，提供最高10萬元的零利率貸款。

心目華埠總監鄺海音表示，根據該計畫的申請標準，華埠因落入以高收入蘇活區(Soho)、翠貝卡(TriBeCa)為主的10013郵遞區號，被排除在可申請範圍外，很多亟需幫助的商家無法申請該貸款。

她在過去一個月內與SBS的多名員工反應郵遞區號產生的不公平問題，且市議員陳倩雯、州眾議員牛毓琳等都致信SBS局長，要求將華埠納入該貸款計畫，卻被局長拒絕。

鄺海音指出，如今距離該計畫出台已經有1個多月時間，由於該項目以先到先得方式進行，更令華埠商家陷入很可能無法成功申請到貸款的局面，心目華埠要求SBS盡快修改申請標準，並停止使用先到先得模式，同時也要以華裔社區語言來介紹該項目的具體內容。

曼哈頓區長高步爾(Gale Brewer)也指出，華埠跨越郵遞區號10002和10013，雖然10002地區的商家擁有申請資格，但10013地區卻不符合申請標準，華埠很多小商家都位於10013郵遞區號內，僅因一街之隔就無法申請貸款，她呼籲市府重新審查相關數據，盡快將華埠納入可申請範圍內。