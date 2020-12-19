私家車明年能不能進緬街？法官21日定

法官將於21日裁決法拉盛公車專用道計畫是否實施。(記者牟蘭／攝影)

備受爭議的法拉盛 公車專用道計畫，上月被商界代表以妨礙商業發展為由，向市交通局(DOT)在皇后區 的州高等法院提出訴訟，法官頒布為期一個月的臨時限制令(TRO)，雙方將在21日(周一)遞交文件，屆時將宣布這項計畫下步走向。

皇后區的州高等法院於18日舉行公聽會，案件並無進展，法官凱里根(Kevin Kerrigan)定於21日由原告與被告雙方提交文件，再決定這項計畫是否實施；凱里根上月以涉嫌違反州法第78項法規，向市交通局頒布臨時限制令，禁止當局在21日前在法拉盛安裝或粉刷「只准公車通行」的標誌。

退休法官伍元天將於21日代表華人商家出席聽證，他曾在聲明中表示，新冠疫情已重創當地經濟，商民多次發聲反對市府頒布的公車專用道計畫，但市府卻始終未能正面回應民眾的訴求，承諾幫助商家阻止這項計畫實施。

紐約市 府對這場訴訟充滿信心，認為原告的訴訟不會成功；市長辦公室發言人施瓦茲(Mitch Schwartz)表示，法拉盛公車要為15萬名大學生、餐館和雜貨店員工以及當地家庭提供通勤，「他們值得更便捷的公共交通，我們相信法拉盛定會迎來這個改革性的新交規」。

除了法拉盛的公車專用道項目外，市府希望照辦曼哈頓14街公車專用道的做法，在皇后區其他地區也遭到當地居民與民選官員的反對；位於瑞吉屋(Ridgewood)新池塘路(Fresh Pond Rd.)公車專用道計畫，也被當地居民興訟，但州高等法院的法官伊斯普圖(Joseph Esposito)批准了該計畫實施。

根據市交通局消息，當局定於在北方大道與三福大道間的緬街部分地段增設0.6哩公車與運貨卡車專用車道，除一個街區內接送或從進出車庫外，禁止私家車通行；該計畫先試行一年，而且是一周七天、每天24小時不間斷執行。