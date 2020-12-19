我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

紐時披露 中共嚴控媒體報導新冠肺炎細節

私家車明年能不能進緬街？法官21日定

記者牟蘭／紐約報導
法官將於21日裁決法拉盛公車專用道計畫是否實施。(記者牟蘭／攝影)
法官將於21日裁決法拉盛公車專用道計畫是否實施。(記者牟蘭／攝影)

備受爭議的法拉盛公車專用道計畫，上月被商界代表以妨礙商業發展為由，向市交通局(DOT)在皇后區的州高等法院提出訴訟，法官頒布為期一個月的臨時限制令(TRO)，雙方將在21日(周一)遞交文件，屆時將宣布這項計畫下步走向。

皇后區的州高等法院於18日舉行公聽會，案件並無進展，法官凱里根(Kevin Kerrigan)定於21日由原告與被告雙方提交文件，再決定這項計畫是否實施；凱里根上月以涉嫌違反州法第78項法規，向市交通局頒布臨時限制令，禁止當局在21日前在法拉盛安裝或粉刷「只准公車通行」的標誌。

退休法官伍元天將於21日代表華人商家出席聽證，他曾在聲明中表示，新冠疫情已重創當地經濟，商民多次發聲反對市府頒布的公車專用道計畫，但市府卻始終未能正面回應民眾的訴求，承諾幫助商家阻止這項計畫實施。

紐約市府對這場訴訟充滿信心，認為原告的訴訟不會成功；市長辦公室發言人施瓦茲(Mitch Schwartz)表示，法拉盛公車要為15萬名大學生、餐館和雜貨店員工以及當地家庭提供通勤，「他們值得更便捷的公共交通，我們相信法拉盛定會迎來這個改革性的新交規」。

除了法拉盛的公車專用道項目外，市府希望照辦曼哈頓14街公車專用道的做法，在皇后區其他地區也遭到當地居民與民選官員的反對；位於瑞吉屋(Ridgewood)新池塘路(Fresh Pond Rd.)公車專用道計畫，也被當地居民興訟，但州高等法院的法官伊斯普圖(Joseph Esposito)批准了該計畫實施。

根據市交通局消息，當局定於在北方大道與三福大道間的緬街部分地段增設0.6哩公車與運貨卡車專用車道，除一個街區內接送或從進出車庫外，禁止私家車通行；該計畫先試行一年，而且是一周七天、每天24小時不間斷執行。

法拉盛 皇后區 紐約市

上一則

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

下一則

2死4傷 皇后區艾姆赫斯特住宅三級大火

延伸閱讀

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕
華女法拉盛街口被撞 急尋逃逸肇事駕駛

華女法拉盛街口被撞 急尋逃逸肇事駕駛
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
SHSAT報名只剩不到1個月 教育專家7日支招

SHSAT報名只剩不到1個月 教育專家7日支招
法拉盛商改區除雪 清潔工不辭辛勞

法拉盛商改區除雪 清潔工不辭辛勞
涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年

涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州單日新增1萬2697例 紐約市占4499例

2020-12-18 20:47
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國