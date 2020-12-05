抓住節日商機 斯靜格提案助小商家復興

斯靜格辦公室出台的方案包括幫助小商家運用網路運營工具、擴大網路宣傳增加網上銷售量，利用戶外假日市集吸引更多顧客等。（記者金春香／攝影）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前提出新復興方案，致力在節日季幫助紐約市 小商家重振生意，並要求市府簡化小商家申請相關補助和資源的手續，爭取保證商家們通過節日季商機，彌補近一年來因疫情 打擊而遭受的嚴重經濟損失。

斯靜格辦公室的方案包括幫助小商家運用網路運營工具、擴大網路宣傳增加網上銷售量，利用戶外假日市集吸引更多顧客，運用「連結紐約市」(LinkNYC)電子屏幕宣傳社區內小商家信息，以及幫助商家滿足市府規定的戶外擺攤諸項要求，以及減免商家設置戶外遮篷的費用。

斯靜格表示，對於小商家和傳統家庭式商店(mom-and-pop shops)來說，每年的節日季是最繁忙、也是最盈利的時候，但今年由於紐約市旅遊業停滯，經濟增長緩慢，同時面臨第二波疫情，商家們面臨更大挑戰，市府應該開發新途徑幫助商家在節日季重振生意。

根據其辦公室方案，市小商業服務局(NYC Department of Small Business Services，SBS)應該啟動科技小組，幫助全市主要街道上的商家開發網站，擴大網站銷售，完善網路支付和更新存貨清單等，由於時間緊迫，商家沒有時間上課自學，他建議SBS直接部署小組成員去幫助商家設計網站、購買所需軟件、設置相關系統等。

斯靜格建議市府在下東城地區開發類似於布萊恩公園冬日市集的活動，以給周圍商家更多生意機會，並希望市府在市集街道上設立更多加熱燈，此外還可以與大都會 運輸署(MTA)的「Music Under New York」活動合作，進一步幫助藝術家獲得更多戶外演出機會。

另外，斯靜格還建議市交通局和樓宇局簡化商家申請設立遮篷許可的程序，並建議市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)與製造業公司和設計公司合作，給這些公司提供生產加熱燈、遮篷、戶外家具和串燈的機會。

為方便紐約民眾戶外購物，斯靜格辦公室建議市府幫助商家保持店外人行道、街邊、自行車道和公交車道的整潔，在下雪後及時清潔，平日及時清理街邊垃圾等。

最後，主計長辦公室還希望市府和州府相關部門在此特殊時期，對小商家寬容以待，商家若有任何違規，應盡量以指導和幫助為主，而不是罰款，否則會給商家雪上加霜。