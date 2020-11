打擊職場年齡歧視 市議會通過法案包

市議會19日通過由陳倩雯提出的「打擊老齡歧視」法案包,將在市府成立專門機構幫助長者重返職場。(記者和釗宇/攝影)

市議會19日通過「打擊老齡歧視 」法案包,將在市府成立專門機構幫助年長者重返職場,並責成市府有關部門研究職場老齡歧視的現狀及解決方案,同時展開打擊老齡歧視的宣傳。

市議長張晟(Corey Johnson)表示,老齡歧視近年來在是職場中最為常見的歧視問題,許多與年齡有關的歧視甚至從40歲就開始,而非針對60、70歲的年長者,而且疫情 中老年人也是受創最深的群體,因此有必要讓社會重視這個問題,由市府提供更多資源為受到歧視者提供協助。

該法案包共包含五項法案,其中三項由市議會老人委員會(Committee on Aging)陳倩雯提出,內容包括要求市府成立「長者職場發展中心」(Center for Older Workforce Development),為中老年人提供職場發展服務,包括協助中老年人重返職場、設立職業協助網站、促進和提高對於中老年人市政員工的包容性和留職率,並要求該中心每年向市長和市議會提交工作報告。

其他法案則要求市老人局(Department for the Aging)對「長者職場發展中心」提供協助,並提出解決紐約市 職場年齡歧視的政策建議,在明年底時及其後形成年度報告提交給市長、市議長和「長者職場發展中心」,同時要求市人權局(Commission on Human Rights)進行為期兩年的研究,調查全市職場年齡歧視的現狀。

陳倩雯表示,職場年齡歧視是一個經常被忽視的問題,而且這個問題在疫情中被放大了,「許多年長者因為疫情不得不放棄工作,在家照顧晚輩,疫情過後他們回到職場可能遭遇困難;希望這些法案能夠對年長者重返職場有所幫助,並且提高全社會對職場年齡歧視問題的意識。」

另外兩項法案則由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala),要求時人權局設立反年齡歧視的海報,在市政機構內部張貼,同時要求所有市政機構每兩年為員工提供反年齡歧視的培訓。