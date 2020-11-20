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打擊職場年齡歧視 市議會通過法案包

記者和釗宇／紐約報導
市議會19日通過由陳倩雯提出的「打擊老齡歧視」法案包，將在市府成立專門機構幫助長者重返職場。（記者和釗宇／攝影）
市議會19日通過由陳倩雯提出的「打擊老齡歧視」法案包，將在市府成立專門機構幫助長者重返職場。（記者和釗宇／攝影）

市議會19日通過「打擊老齡歧視」法案包，將在市府成立專門機構幫助年長者重返職場，並責成市府有關部門研究職場老齡歧視的現狀及解決方案，同時展開打擊老齡歧視的宣傳。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，老齡歧視近年來在是職場中最為常見的歧視問題，許多與年齡有關的歧視甚至從40歲就開始，而非針對60、70歲的年長者，而且疫情中老年人也是受創最深的群體，因此有必要讓社會重視這個問題，由市府提供更多資源為受到歧視者提供協助。

該法案包共包含五項法案，其中三項由市議會老人委員會(Committee on Aging)陳倩雯提出，內容包括要求市府成立「長者職場發展中心」(Center for Older Workforce Development)，為中老年人提供職場發展服務，包括協助中老年人重返職場、設立職業協助網站、促進和提高對於中老年人市政員工的包容性和留職率，並要求該中心每年向市長和市議會提交工作報告。

其他法案則要求市老人局(Department for the Aging)對「長者職場發展中心」提供協助，並提出解決紐約市職場年齡歧視的政策建議，在明年底時及其後形成年度報告提交給市長、市議長和「長者職場發展中心」，同時要求市人權局(Commission on Human Rights)進行為期兩年的研究，調查全市職場年齡歧視的現狀。

陳倩雯表示，職場年齡歧視是一個經常被忽視的問題，而且這個問題在疫情中被放大了，「許多年長者因為疫情不得不放棄工作，在家照顧晚輩，疫情過後他們回到職場可能遭遇困難；希望這些法案能夠對年長者重返職場有所幫助，並且提高全社會對職場年齡歧視問題的意識。」

另外兩項法案則由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala)，要求時人權局設立反年齡歧視的海報，在市政機構內部張貼，同時要求所有市政機構每兩年為員工提供反年齡歧視的培訓。

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