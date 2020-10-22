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紐約市人口普查回應率61.8% 高於預期

記者和釗宇／紐約報導
紐約市本次人口普查的回應率為61.8%，距離全國平均水平的差距有所縮小。（市長辦公室提供）
紐約市本次人口普查的回應率為61.8%，距離全國平均水平的差距有所縮小。（市長辦公室提供）

2020年人口普查已於上周結束，數據顯示，紐約市本次人口普查的回應率為61.8%，儘管與2010年的61.9%微幅下降，但距離全國平均水平的差距有所縮小，而且也高於聯邦政府的預期，有利於爭取更多資源。

根據人口普查局的數據，本次人口普查的全國回應率為67%，相比之下2010年則高達75.8%，紐約市與全國平均水平的差距比上次縮小了8.7%；同時，本次全市有近一半的市民選擇網上填寫表格。

其中，曼哈頓的回應率為63%，不及2010年的66.2%；布朗士區為62.7%，不及2010年的64%；布魯克林為59%，高於2010年的57.2%；皇后區為62.7%，高於2010年的60.8%；史泰登島為66.4%，高於上次的65.1%。

市人口普查總監曼寧(Julie Menin)表示，本次人口普查紐約市所面臨的的困難前所未有，先是聯邦政府拋出是否公民的國籍問題，後來又發生新冠疫情，紐約市成為疫情中心，本次人口普查能夠達到60%以上的回應率已經難能可貴，而且高於洛杉磯、芝加哥、波士頓、費城、邁阿密等其他大城市。

她還說，紐約市本次人口普查的回應率同時也高於聯邦政府一年前預測的58%；鑒於本次人口普查紐約市縮小了與全國水平之間的差距，意味著所有二人以上家庭，每年每家將給紐約市增加7000元的聯邦撥款。

曼寧表示，市府在人口普查宣傳方面做出巨大努力，人口普查外展團隊工發送了超過700萬條訊息、撥打超過400萬通電話，有接近100萬市民點入市府投放的網路廣告完成普查，超過47萬個家庭在市府人員的協助下完成普查。

曼寧表示，紐約市本次人口普查的回應率同時也高於聯邦政府一年前預測的58%。（市長...
曼寧表示，紐約市本次人口普查的回應率同時也高於聯邦政府一年前預測的58%。（市長辦公室提供）

紐約市 人口普查 聯邦政府

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