困惑、無奈、失望…紐約選民眼中的期中選舉

圖為華盛頓拍攝的國會大廈。（新華社）

2022年期中選舉 「賬單」再創新高，富豪們大手筆地拿出政治捐款，花錢多的候選人獲得更多選票……美國選舉政治亂象日益侵蝕著選民對美式民主的信心。

紐約州長期為民主黨 掌控，但共和黨候選人仍在紐約州一些選區同民主黨候選人鏖戰。位於紐約市以東的納蘇郡就是民主、共和兩黨在期中選舉中激烈爭奪的地區。當地一些選民在期中選舉投票 後在投票站外接受記者採訪時，痛斥美式民主積弊，表達對美式民主的失望。

3個月前剛從紐約市皇后區搬到納蘇郡的詹姆斯·甘斯基說，美國現在正被通脹、移民、犯罪等問題毀掉。當選者被億萬富豪的資金控制，是億萬富翁讓這些人當選。

56歲的甘斯基在紐約皇后區經營一家裝修公司，他的疑惑是，既然美國對政治捐款有限制，為什麼金融大鱷索羅斯的政治捐款能超過1億元？「索羅斯這種靠搞垮別國金融體系牟利的投機者，捐錢肯定是要回報的。這正是我們所擔心的。」

甘斯基直言，自己不擔心有億萬富翁當選，擔心的是有人在當選後成為百萬富翁、億萬富翁的代言人。

據跟蹤美國競選財務和遊說數據的非營利組織「公開的秘密」初步統計結果顯示，2022年美國期中選舉費用高達167億美元，成為史上最貴的期中選舉。從選舉結果看，花錢多的候選人大多獲勝。

據「公開的秘密」披露，7月以來，期中選舉系統的政治資金數額大到「足以影響國會的政治主導權」。美國十大億萬富翁在本次期中選舉中豪擲5.4億美元，其中來自索羅斯的捐款更是高達1.28億美元。

67歲的選民保羅從南美洲國家圭亞那移民美國，此前在航空航天行業工作，現已退休。他嘆息說：「金錢是一切邪惡的根源，我們看到的是，美國選舉中的一切都受到金錢驅動。」

納蘇郡選民博比今年才19歲，卻已見過不少政治遊說。他說，自己更傾向把選票投給此前在政治體系中沒有經歷的新人。博比的母親帕特里夏則直言不諱：「我們不相信任何政客。」

在甘斯基看來，如何確保一個動機純潔、沒有私利的人當政非常重要。他自己不再期待期中選舉後的美國狀況能有多大改變，因為民主黨和共和黨來自「同一片不乾淨的沼澤地」。

他說，以前是民主黨選民把票投給民主黨，共和黨選民把票投給共和黨。但在這次投票中，自己只能無奈地從兩黨候選人中選擇「不那麼壞的一個」，並不會把票投給固定黨派的候選人。

就在甘斯基接受記者採訪時，不少從投票站出來的選民駐足旁聽，不時為他的話鼓掌支持。

「感謝你們給我機會發聲！」甘斯基說。