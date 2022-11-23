期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

阿拉斯加州的共和黨籍前州長、2008年副總統候選人暨2022年聯邦眾議員候選人裴林，攝於8日。(路透)

美國於8日舉行期中選舉，阿拉斯加州 聯邦參眾議員 改選結果23日終於出爐，爭取復出政壇的共和黨 籍前州長暨2008年副總統候選人裴林（Sarah Palin）獲宣告敗北。

根據此前新聞，阿拉斯加2020年採用的複選式排序投票制（Ranked-choice voting）讓選民依照個人喜好，在多位候選人圈出第一、第二與第三支持對象，或以「海選（write-in）方式，自行在選票寫下支持的人選姓名。

根據州府投票指南，若第一輪計票沒有任何候選人突破50%門檻，得票率最低的候選人就會讚第二輪計票被剔除，票數尤其選民圈出的第二支持對象瓜分。隨後以此類推，直到剩下最後兩人，由票數最高者勝出為止。

阿拉斯加州2020年選出的共和黨籍聯邦眾議員楊恩（Don Young）3月過世後，民主黨人佩爾托拉（Mary Peltola）在8月舉行的特別選舉打敗了裴林。美聯社23日宣布的期中選舉結果顯示，身為現任聯邦眾議員的佩爾托拉得票率為54.9%、斬獲136893票，獲宣告成功連任。裴林的得票率則為45.1%、得到112255票，也是她在3個月內2度敗給同一位對手。

根據同一時間公布的聯邦參議員選舉結果，共和黨籍現任參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）預計將打敗前總統川普背書的同黨籍挑戰者奇巴卡（Kelly Tshibaka）。

根據報導，阿拉斯加州聯邦參眾議員選舉結果不會影響到民主黨與共和黨分別成為國會兩院的多數黨。眾議院方面，加州第3國會選區由共和黨籍的州眾議員凱利（Kevin Kiley）勝出，讓共和黨在眾議院的席位上升到220席，民主黨則是213席。參議院仍為民主黨獲50席（含2席加入民主黨團的無黨籍參議員），共和黨則為49席。

根據美聯社截至目前公布結果，眾議院僅剩加州第13國會選區與科羅拉多州第3國會選區尚未塵埃落定，喬治亞州聯邦參議員贏家則須等候12月6日的第二輪投票。