洛杉磯首位女性市長 美聯社：民主黨人貝斯勝選

民主黨聯邦眾議員貝斯16日擊敗房地產開發商富豪卡魯索成為下一任洛杉磯市長，除了成為「首位當選領導該市的女性」外也是該市「第2位非裔市長」。（Getty Images）

民主黨 聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）16日擊敗房地產開發商富豪卡魯索（Rick Caruso）成為下一任洛杉磯 市長，除了成為「首位當選領導該市的女性」外也是該市「第2位非裔市長」。

華盛頓郵報報導，這場競選是洛杉磯有史以來「最昂貴的」，且雙方一路拉鋸直到計票的最後幾天才由貝斯維持一定程度的領先。截至16日晚間貝斯以領先超過6個百分點優勢讓美聯社預測她將獲選。

洛杉磯過去20多年來沒未出現過共和黨籍市長，貝斯此次競選將自己定位為「進步的選擇」，同時得到黨內認可，包括前總統歐巴馬（Barack Obama）、現任總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）等民主黨重量級人物皆表態支持。

不過貝斯仍面臨到卡魯索的巨大挑戰，後者在競選中投入高達1億美元，並希望利用洛杉磯人對暴力犯罪增加的不滿情緒作為競選主軸。

貝斯在進入國會之前曾擔任加州 議會議長，當時其任務是在大衰退期間應對嚴重的預算短缺並維持議會成員的一致性。加州州立大學學者指出「如果有人有能力將競爭各方聚集在一起，那就是貝斯，但問題是她能否將其轉變為這個行政職位的領導力」。