我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

洛杉磯首位女性市長 美聯社：民主黨人貝斯勝選

編譯張君堯／即時報導
民主黨聯邦眾議員貝斯16日擊敗房地產開發商富豪卡魯索成為下一任洛杉磯市長，除了成為「首位當選領導該市的女性」外也是該市「第2位非裔市長」。（Getty Images）
民主黨聯邦眾議員貝斯16日擊敗房地產開發商富豪卡魯索成為下一任洛杉磯市長，除了成為「首位當選領導該市的女性」外也是該市「第2位非裔市長」。（Getty Images）

民主黨聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）16日擊敗房地產開發商富豪卡魯索（Rick Caruso）成為下一任洛杉磯市長，除了成為「首位當選領導該市的女性」外也是該市「第2位非裔市長」。

華盛頓郵報報導，這場競選是洛杉磯有史以來「最昂貴的」，且雙方一路拉鋸直到計票的最後幾天才由貝斯維持一定程度的領先。截至16日晚間貝斯以領先超過6個百分點優勢讓美聯社預測她將獲選。

洛杉磯過去20多年來沒未出現過共和黨籍市長，貝斯此次競選將自己定位為「進步的選擇」，同時得到黨內認可，包括前總統歐巴馬（Barack Obama）、現任總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）等民主黨重量級人物皆表態支持。

不過貝斯仍面臨到卡魯索的巨大挑戰，後者在競選中投入高達1億美元，並希望利用洛杉磯人對暴力犯罪增加的不滿情緒作為競選主軸。

貝斯在進入國會之前曾擔任加州議會議長，當時其任務是在大衰退期間應對嚴重的預算短缺並維持議會成員的一致性。加州州立大學學者指出「如果有人有能力將競爭各方聚集在一起，那就是貝斯，但問題是她能否將其轉變為這個行政職位的領導力」。

洛杉磯 加州 民主黨

上一則

超現實…飛彈打亂G20峰會 歐美領袖緊急會商完趕去種樹

下一則

路透：拜登向盟國稱擊中波蘭飛彈是烏克蘭防空系統所致

延伸閱讀

洛市長貝斯領先 勝負還看郵寄選票

洛市長貝斯領先 勝負還看郵寄選票
洛市長選戰 貝斯反超卡魯索

洛市長選戰 貝斯反超卡魯索
洛市長選戰扣人心弦：貝斯50.38%反超卡魯索 49.62%

洛市長選戰扣人心弦：貝斯50.38%反超卡魯索 49.62%
洛市長對決 卡魯索暫領先貝斯3%

洛市長對決 卡魯索暫領先貝斯3%

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選