華郵：至少2名新科國會議員 曾參加1月6日挺川集會

紐約第三選區聯邦眾議員的共和黨當選人桑托斯。(美聯社)

華盛頓郵報15日報導，這次期中選舉勝出的新科國會議員當中，至少兩人曾經參加2021年1月6日國會暴動發生前的挺川群眾華府 集會，某些民主黨 人士對於如此結果感到憂心。

53歲共和黨候選人范奧登(Derrick Van Orden)在威斯康辛州第三選區聯邦眾議員 選舉中擊敗民主黨對手，34歲共和黨候選人桑托斯(George Santos)則當選紐約第三選區聯邦眾議員。

威斯康辛州第三選區聯邦眾議員的共和黨當選人范奧登(中)。(美聯社)

2021年1月6日，范奧登參加華府「拯救美國」(Save America )挺川集會，後來並隨著群眾從華府國家廣場(National Mall)步行前往國會大廈。群眾攻占國會釀成暴動事件，造成至少五人死亡。

范奧登後來曾在接受地方電視台連線訪問時說，參加1月6日活動是為了跟群眾站在一起，「為維護選舉公平公正挺身而出」，但表示並未進入國會大廈。范奧登是美國海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)退役，曾派駐伊拉克、阿富汗。

桑托斯則曾在接受川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)主持的播客節目訪問時說，2021年1月6日參加了挺川集會，在華府橢圓形草坪(Ellipse)以「第一排的位置」見證了「奇妙」的活動。他在節目中也說，川普在活動當天表現非常棒，「僅管外界有很多說法，但我覺得川普不可能下台的」。

桑托斯是華爾街金融家出身，2020年角逐國會選舉時輸給民主黨對手蘇奧齊(Thomas Suozzi)。他表示，並沒有進入國會大廈。

華盛頓郵報分析，根據截至12日的計票統計，至少150名拒絕接受2020年大選結果的候選人將在這次期中選舉勝選。相較之下，2021年1月6日國會確認拜登總統選舉人票結果時，有139名眾議員投下反對票。

報導指出，范奧登與桑托斯在選舉期間都避免討論1月6日事件。威州地方媒體News 18上個月曾針對國會暴動當天參加活動提問，但范奧登並未回應，回答時改談通貨膨脹。

對於范奧登與桑托斯曾經參加國會暴動事件發生前的挺川集會，民主黨籍華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)說，覺得「可怕」、「毛骨悚然」。

由於暴徒企圖闖入，國會暴動當天與數十名國會議員在眾院受困數小時的賈亞帕說：「要跟曾與1月6日事件有任何關聯的人共事，真的滿困難的。」她說：「對於當時曾經受困且飽受折磨的我們來說，這是切身之痛。」

開票結果出爐後，范奧登與支持者慶祝勝利時說道，進入國會之後將與民主黨合作，「我們應該要恢復昔日那種代表所有選民的模式」。

任期屆滿即將退休的民主黨威斯康辛州聯邦眾議員金德(Ron Kind)說，在范奧登的世界觀裡把民主黨視為敵人，每一步都要跟民主黨人挑戰、作對，「他根本不會有興趣跟民主黨合作的」。