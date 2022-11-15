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亞州州長民主黨霍布斯險勝 川普背書雷克落敗

記者顏伶如／綜合報導
民主黨候選人、亞州州務卿霍布斯當選亞利桑納州州長。(美聯社)
民主黨候選人、亞州州務卿霍布斯當選亞利桑納州州長。(美聯社)

前總統川普背書候選人，在這次期中選舉再添落敗實例；國家廣播公司(NBC)14日晚間報導，競爭激烈的亞利桑納州州長選舉裡，民主黨候選人、亞州州務卿霍布斯(Katie Hobbs)，最終以些微票數，擊敗原本被各方看好的共和黨候選人、前任電視主播雷克(Kari Lake)。

亞利桑納州上次總統大選被視為決戰州，霍布斯這次勝出讓民主黨吃下定心丸，對於拒絕承認2020年大選結果的選舉陰謀論者來說，更是一記當頭棒喝。

期中選舉8日投票後，亞利桑納州州長選舉計票結果直到近一周後的14日才明朗，反映兩邊陣營旗鼓相當的緊繃態勢。

選務官員指出，8日投票日當天，亞州人口最多的馬瑞波卡郡(Maricopa County)收到數量創下新高紀錄的提早投票(early ballots)選票，核對選民簽名等程序則相當費時。

馬瑞波卡郡是全州人口最多的郡，選務主管13日說，投票日當天收到29萬張提前投票選票，已有94%選票完成計票。

雷克是「讓美國再度偉大」(MAGA)川普陣營大將，選舉主軸圍始終繞著川普，包括力挺川普說詞，指稱亞利桑納州2020年大選結果遭人動手腳。選前最後幾項民調顯示雷克領先霍布斯，身為州務卿的霍布斯，對於2020年大選向來強調選舉公平公正，計票結果正確。

選舉期間，霍布斯低調風格與雷克形成強烈對比。電視主播的魅力讓雷克在選舉期間增加曝光度，但她對2020年大選結果的質疑、對墮胎權的立場以及對川普亦步亦趨的追隨，似乎未能獲得選民認同。川普執政期間，亞利桑納州獨立選民漸漸拋棄共和黨，最終使得拜登總統得以在2020年大選能在這個昔日的紅色鐵票倉勝出。

亞利桑納州這次州長選舉，勝負結果牽動著2024年大選。亞利桑納州已經從紅州轉為搖擺州，如果信奉選舉陰謀論的候選人贏得州長，接下來在2024年總統大選選票確認時，州長將有借題發揮的各種操作空間。雷克在8日晚間投票日之夜活動上便對支持群眾說：「今天是我們的大好日子，不要讓那些作弊者、騙子給誤導了。」她也對支持群眾說，「再過幾個小時」即將迎接勝利。

另方面，眾院多數黨爭奪戰，最終結果將由幾個選情緊繃選區決定。截至14日最新計票結果，距離218席眾院多數黨目標，目前共和黨已有212席，民主黨則有206席。仍未完成計票的17席選舉當中，有10多席目前共和黨候選人領先。民調機構「艾迪生研究」(Edison Research)14日預測，俄勒岡州第五選區席次將出現「由藍轉紅」的翻盤結果，共和黨候選人蘿瑞‧查維茲-狄瑞米爾(Lori Chavez-Deremer)可望勝出。

亞利桑納州 投票 川普

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