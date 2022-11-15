巡迴上訴庭裁決 再封殺免學貸計畫

拜登總統為千百萬人免除學貸的計畫14日再度受挫。(美聯社)

拜登 總統為千百萬人免除學貸的計畫14日再度受挫，聖路易市第八聯邦巡迴上訴法院的三名法官上訴庭同意下級法官的初步裁決，免學貸計畫在上訴期間不得執行。

德州 一名聯邦地區法官日前做出裁決，封殺了免學貸計畫，認為是僭越國會的權力。拜登政府旋即提出上訴，對巡迴法院14日的裁決仍可能將繼續上訴。

免學貸計畫是為收入不到12萬5000元的個人和不到25萬元的家庭免除1萬元學貸，領取裴爾獎學金(Pell Grant)的人可多免1萬元。國會預算處(CBO)預計，免學貸計畫未來30年將耗資4000億元。

一名聯邦法官10月20日允許免學貸計畫繼續執行，但次日被第八聯邦巡迴法院臨時叫停，因為考慮到該計畫在內布拉斯加、密蘇里、愛阿華、堪薩斯、阿肯色和南卡羅來納等州面臨爭議；如今聯邦巡迴上訴法院最新裁決，進一步延長停止執行的時間，直至在法院系統得到解決。

巡迴法院的裁決指出，免學貸計畫在許多州引發爭議，給州府的高教管理部門的財務造成損害，妨礙和延緩了給公立大學的資助。內州共和黨檢察長彼得森(Doug Peterson)說：「法院的裁決表明，4000億元的免學貸計畫將嚴重傷害經濟，必須制止拜登政府的非法濫權行為。」

免學貸計畫爭議的焦點是2003年通過的「高等教育學生援助機會法」，該法允許教育部 長在爆發戰爭和國家處於緊急狀態時，可豁免或修改聯邦學貸的規定。

拜登政府的律師認為，疫情就是國家緊急狀態，導致學貸違約率過去兩年半飆升。但德州聯邦地區法官的裁決認為，「高等教育學生援助機會法」沒有為拜登政府提供授權。

迄今已有2600萬人申請免學貸，1600萬人獲得批准。白宮發言人表示，政府上訴成功後，教育部將立刻啟動申請免學貸的處理程序。