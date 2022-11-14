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民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

亞裔選民更獨立搖擺 挺民主黨降19個百分點 但未右轉

編譯洪毅／綜合13日電
部分亞裔因反共而支持共和黨，加州國會第45選區的華裔的民主黨人陳介飛(左)遭對手韓裔共和黨人朴銀珠(右)「抹紅」，說他是「中共的人選」。（路透）
部分亞裔因反共而支持共和黨，加州國會第45選區的華裔的民主黨人陳介飛(左)遭對手韓裔共和黨人朴銀珠(右)「抹紅」，說他是「中共的人選」。（路透）

期中選舉結束，艾迪森研究中心(Edison Research)發布的出口民調顯示，包括亞裔在內，少數族裔依然是民主黨的重要票倉，雖然支持度皆有所下降，但是遠非原先預期、會轉向共和黨的「紅色浪潮」那樣的程度。

政治新聞網Politico報導，出口民調顯示，曾經堅定支持民主黨的的亞洲及太平洋島嶼裔(AAPI)開始鬆動，與2018年期中選舉相比，亞裔對民主黨的支持度大降19個百分點，與2020年的總統大選國會改選相比，則減少4個百分點。

但這不代表亞裔倒向共和黨，亞太數據(AAPI Data)今年7月指出，過去四年來，亞裔民眾中的獨立選民比率上升至35%；亞裔在選民間變得愈發重要，卻也變得愈發獨立而搖擺，兩黨在拉攏選票上，勢必得更加斟酌審慎。

不少亞裔因反共立場而支持共和黨，但是如加州國會第45選區的交鋒，就引發討論；該選區的華裔的民主黨人陳介飛(Jay Chen)說，韓裔的共和黨人朴銀珠(Michelle Steel)「講話需要翻譯別人才聽得懂」，朴銀珠則回稱，陳介飛是「共產中國的完美人選」。

亞太裔投票聯盟(APIAVote)執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示，以加深分化的攻擊策略競選「令人困擾」，選民要的是更多訊息，像是政見、價值觀等，而不是這些資訊付之闕如下的攻擊文宣。

陳棣方也說，民主黨現在已經不能像以前那樣，將亞裔的選票視為理所當然，「共和黨愈發積極於投入資源競選，亞裔變得更為獨立」，是民主黨必須「長期性」地應對的情勢。

至於非裔，則依然是最支持民主黨的群體，與2018年期中選舉相比，對民主黨的支持度只少4個百分點，與2020年選舉相比也只少1個百分點；在喬治亞州，雖然共和黨籍的坎普(Brian Kemp)成功連任，但是高達90%的非裔選民支持民主黨籍對手艾布蘭(Stacey Abrams)。

研究組織HIT Strategies執行長伍德伯里(Terrance Woodbury)則表示，民主黨鞏固地少數族裔基本盤，來自年輕選民投票踴躍，但是他們的初步判斷是，民主黨過去幾年的少數族裔選票失血，目前只是「止血」，尚未「回血」。

部分亞裔因反共而支持共和黨，加州國會第45選區的韓裔共和黨人朴銀珠(右)指華裔的...
部分亞裔因反共而支持共和黨，加州國會第45選區的韓裔共和黨人朴銀珠(右)指華裔的民主黨人陳介飛(左)是「中共的人選」。（美聯社）

民主黨 亞裔 共和黨

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