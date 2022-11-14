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共和黨搶拉丁裔票 僅德桑提斯翻轉民主黨票倉 各地失色

編譯柯立偉／綜合13日電
往年號稱民主黨鐵票倉的佛州邁阿密-戴德郡，佛州州長德桑提斯這次翻轉成功。（美聯社）
往年號稱民主黨鐵票倉的佛州邁阿密-戴德郡，佛州州長德桑提斯這次翻轉成功。（美聯社）

期中選舉前共和黨人原希望「紅色浪潮」能為他們爭取拉丁裔民眾的支持，然而開票至今，只有競選佛羅里達州州長連任的德桑提斯(Ron DeSantis)達成此成就，在過去支持民主黨的拉丁裔聚居郡贏得州長選票，全國其他地區的共和黨候選人在開拓拉丁裔票源上仍步履蹣跚。

德桑提斯在本次州長選舉中，翻轉往年號稱民主黨鐵票倉的邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)，是2002年前總統布希的弟弟傑布．布希(Jeb Bush)以來首位在此勝選的共和黨籍州長候選人，另德桑提斯此次在佛州的戰果創下了共和黨人的里程碑；2016年喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)在此區以29%的差距超過川普，2018年德桑提斯在此區的得票也以21%的幅度落後。

但共和黨人今年選舉開拓到的票源也就僅此而已，據艾迪森研究中心(Edison Research)與有線電視新聞網(CNN)聯合執行的出口民調顯示，民主黨在全國範圍內贏得了拉丁裔60%的選票，共和黨只有39%，雖然比2020年高，但顯然仍有繼續開拓票源的空間；此外，出口民調結果也指出民主黨人較獲得女性、拉丁裔青睞，男性及年長者則對共和黨青眼相加。

以德州南部為例，格蘭德河谷的拉丁裔人口多數的三個國會眾議員選區中，民主黨取得了兩個席次；例如包含聖安東尼奧(San Antonio)與奧斯汀(Austin)兩大城市的德州第28選區，由現任民主黨籍眾議員庫艾勒(Henry Cuellar)以56.6%的得票率連任，德州第34選區也由民主黨籍眾議員龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)以52.7%得票率連任。

挑戰龔薩雷茲的共和黨籍候選人弗羅雷斯(Mayra Flores)說：「紅色浪潮沒有發生，共和黨支持者和獨立選民就靜靜地待在家裡沒出來投票。」

出口民調結果總體而言顯示，75%認為墮胎應該合法的拉丁裔選民仍是民主黨天下，在這群人當中，民主黨贏了58個百分點。

但無可否認的是，拉丁裔選民手中的選票，今年有往共和黨方向流失的現象，這些變化是否足以改變全國性大選的政治版圖還有待觀察。

佛州州長德桑提斯在本次州長選舉中，拿下拉丁裔聚居郡選票，創下共和黨人的里程碑。（...
佛州州長德桑提斯在本次州長選舉中，拿下拉丁裔聚居郡選票，創下共和黨人的里程碑。（Getty Images）

共和黨 民主黨 德桑提斯

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