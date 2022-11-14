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華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

攸關墮胎權、投票權 兩黨州級法院選舉各有斬獲

編譯潘勛／綜合13日電

期中選舉的州級民選官職方面，共和黨因選區重畫，已在一些各州最高法院選舉取得重大勝利，而民主黨拜許多團體專注於捍衛墮胎權利，獲勝幅度也不遑多讓。

美聯社報導，為控制各州法院，8日期中選舉兩黨都斥重資打選戰，凸顯以往很低調的司法界競選，已變得十分黨同伐異；觀察家指出，由此跡象可以預料攸關墮胎權、投票權等命題的官司，在州級法院打得多凶猛。

紐約大學法學院布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)指出，2019到2020選舉周期，花在州級最高法院的選戰經費約9700萬元，估計今年數字統計完成， 25個有選舉的州，其中一些選戰經費會打破紀錄，左、右兩派團體都鎖定想勝出。

其中最大的團體之一是「共和黨州級領導權委員會」(Republican State Leadership Committee)，極重視北卡羅來納及俄亥俄兩州的法院選舉；委員會「推動司法公平」(Judicial Fairness Initiative)項目負責人鄧肯(Dee Duncan)指出，在這兩州取勝，確保未來十年選區重畫之官司，由強大的保守派、遵守憲法的人裁決。

北卡州高等法院8日翻盤，由民主黨4席、共和黨3席，變成共和黨5席、民主黨2席；該院近些年判決多由民主黨多數勝出，其中官司涉及選區重畫、刑事司法、教育資金及選民身分識別法。在俄亥俄州高等法院，共和黨維持4-3的多數。

但民主黨致力保護墮胎權團體，在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案判例後，加緊努力，在全國其他地方取得勝利；例如伊利諾州，其四周都是禁墮胎州，民主黨警告說，共和黨獲勝，該州墮胎管道就沒了，故而維持住州高等法院的多數席次。

在密西根州，民主黨也在州高等法院維繫4-3的多數；密西根法律雖規定高等法院競選不得掛黨派，但候選人還是由各政黨提名。

堪薩斯選民投票，讓該選的六名州高等法院悉數留任六年；該州勢力最強的「堪薩斯護生」(Kansans for Life)反墮胎團體本想除掉其中五名法官，原因在州高等法院2019年以6-1判決，墮胎依州憲是「基本」權利。

民主黨 墮胎 共和黨

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